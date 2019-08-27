Политика

ФАНФАНПутин прибыл в новый аэропорт «Гагарин» в Саратове

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Саратов, где осмотрит новый аэропорт «Гагарин». Глава государства прилетел в новый аэропорт Саратова из Жуковского, где принял участие в международном авиасалоне МАКС-2019 и провел встречу с президентом Турции Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

Во время визита Путина в «Гагарин» вылеты простых пассажиров задержали

FreeNews-Volga01:46

Владимир Путин покинул Саратовскую землю

Саратов 24вчера в 13:49

Самолёт с президентом Владимиром Путиным на борту приземлился в саратовском аэропорту «Гагарин»

Версия-Саратоввчера в 12:58

Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

РИА Новостивчера в 12:50

Путин заявил о масштабных планах по модернизации аэропортов

Российская газетавчера в 15:15

Владимир Путин прибыл в новый аэропорт Саратова

Взгляд-инфовчера в 12:36

Путин: в РФ за шесть лет приведут в соответствие с международными нормами 60 аэропортов

ТАССвчера в 14:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:59, Вашингтон
Происшествия

Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 22:47
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Общество

Минпросвещения разработало правила этики для учителей

Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Политика

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.
ФАН 26 августа в 09:35
Технологии

Названы сроки выпуска криптовалюты Telegram

Американская газета The New York Times назвала сроки запуска новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram, над которой основатель мессенджера Павел Дуров и его команда работают уже несколько лет.
Ридус 00:33
Происшествия

Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru вчера в 13:08
Политика

Путин разрешил Эрдогану купить Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 09:57
Технологии

Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет

Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.
Известия 00:52
Общество

Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян

Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Политика

Парламент Татарстана не хочет отмечать конец татаро-монгольского ига

В пояснительной записке к законопроекту, который внес депутат от Калужской области, где в 1480 году и происходило Стояние на Угре — войск Большой Орды хана Ахмата и великого князя московского Ивана III, — говорится, что в результате тех событий «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве».
Евразия Daily вчера в 11:51
Политика

Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао

ТАСС вчера в 23:45
Экономика

СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов

Выполнение некоторых требований закона «Об органической продукции», которые вступают в силу с 1 января 2020 года, ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов и грозит поставщикам и ретейлерам «миллиардными убытками».
РБК 01:45
Экономика

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК вчера в 19:39
Единоборства

Тренер Нурмагомедова рассказал, что может помешать Хабибу в Абу-Даби

Американский специалист Хавьер Мендес, тренирующий бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, рассказал какие обстоятельства могут помешать россиянину в сентябрьском бою против Дастина Порье в Абу-Даби.
МК-Спорт вчера в 10:09
Армия и оружие

«Русский Иван, сдавайся» - на Украине показали ролик из окопа нацбата

«Веселью не было предела», когда один из так называемых «добробатовцев», прячась за мешками с песком, включил через аудиозапись со словами: «Русский Иван, сдавайся».
Военное обозрение 01:22
Происшествия

На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек

Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
РИА Новости 01:37
Происшествия

В аэропорту Пекина загорелся пассажирский самолет

RuNews24.ru вчера в 09:18
Политика

Александр Моор занял вторую строчку Национального рейтинга губернаторов

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов занимает четвертую позицию в этой же группе рейтинга.
Вслух.Ру 00:49
Происшествия

Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге

Телепрограмма вчера в 17:35
Политика

Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева

Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС вчера в 13:26
Кино

ВЦИОМ назвал любимые кинематографические жанры россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого выяснилось, какие жанры в кинематографе больше всего любят россияне.
Вечерняя Москва вчера в 14:52
Политика

В США подали иски против крупных круизных компаний, работавших с Кубой

Пять исков против трех работавших с Кубой крупных круизных компаний были зарегистрированы на территории США на основании закона Хелмса-Бёртона, который позволяет гражданам США подавать в суд на иностранные компании, контролирующие собственность на острове, конфискованную после революции.
ТАСС вчера в 22:29
Происшествия

В Саратове в ДТП погибли три человека

Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 01:10
Политика

Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что ему отказали в визе для въезда в Россию.
BFM.ru вчера в 13:36
Общество

Паводок уничтожил урожай в Приамурье

News.ru 00:09
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган вновь стал отцом в 79 лет

Актер ранее не сообщал о том, что собирается вновь стать отцом. Совсем недавно они вместе с женой и Этель отдыхали на море.
Вечерняя Москва вчера в 21:52
Космос

SpaceX успешно протестировала Starhopper

Фото: Twitter / @ elonmusk SpaceX Илона Маска успешно провела испытания прототипа космического корабля, на который компания делает ставку в потенциальных экспедициях на Марс.
Вести.Финанс 00:56
Футбол

Игроки «Барселоны» выиграли почти полмиллиона евро в покерном турнире

Матч ТВ вчера в 11:32
Экономика

Дочерняя компания «Ростеха» потребовала от Boeing $120 млн

Компания "Авиакапитал-Сервис", которая является дочерней организацией "Ростеха", требует, чтобы американская корпорация Boeing возместила ей убытки в размере 120 млн долларов.
Московский Комсомолец вчера в 18:19
Происшествия

Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского

Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском вчера в 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное