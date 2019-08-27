Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Саратов, где осмотрит новый аэропорт «Гагарин». Глава государства прилетел в новый аэропорт Саратова из Жуковского, где принял участие в международном авиасалоне МАКС-2019 и провел встречу с президентом Турции Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин прибыл в новый аэропорт «Гагарин» в Саратове

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