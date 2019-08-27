Политика
ФАНПутин прибыл в новый аэропорт «Гагарин» в Саратове
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Саратов, где осмотрит новый аэропорт «Гагарин». Глава государства прилетел в новый аэропорт Саратова из Жуковского, где принял участие в международном авиасалоне МАКС-2019 и провел встречу с президентом Турции Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Самолёт с президентом Владимиром Путиным на борту приземлился в саратовском аэропорту «Гагарин»
Версия-Саратоввчера в 12:58
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Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.
ФАН 26 августа в 09:35
Технологии
Названы сроки выпуска криптовалюты Telegram
Американская газета The New York Times назвала сроки запуска новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram, над которой основатель мессенджера Павел Дуров и его команда работают уже несколько лет.
Ридус 00:33
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 09:57
Технологии
Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет
Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.
Известия 00:52
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Политика
Парламент Татарстана не хочет отмечать конец татаро-монгольского ига
В пояснительной записке к законопроекту, который внес депутат от Калужской области, где в 1480 году и происходило Стояние на Угре — войск Большой Орды хана Ахмата и великого князя московского Ивана III, — говорится, что в результате тех событий «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве».
Евразия Daily вчера в 11:51
Экономика
СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов
Выполнение некоторых требований закона «Об органической продукции», которые вступают в силу с 1 января 2020 года, ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов и грозит поставщикам и ретейлерам «миллиардными убытками».
РБК 01:45
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК вчера в 19:39
Единоборства
Тренер Нурмагомедова рассказал, что может помешать Хабибу в Абу-Даби
Американский специалист Хавьер Мендес, тренирующий бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, рассказал какие обстоятельства могут помешать россиянину в сентябрьском бою против Дастина Порье в Абу-Даби.
МК-Спорт вчера в 10:09
Армия и оружие
«Русский Иван, сдавайся» - на Украине показали ролик из окопа нацбата
«Веселью не было предела», когда один из так называемых «добробатовцев», прячась за мешками с песком, включил через аудиозапись со словами: «Русский Иван, сдавайся».
Военное обозрение 01:22
Происшествия
На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
РИА Новости 01:37
Происшествия
В аэропорту Пекина загорелся пассажирский самолет
RuNews24.ru вчера в 09:18
Политика
Александр Моор занял вторую строчку Национального рейтинга губернаторов
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов занимает четвертую позицию в этой же группе рейтинга.
Вслух.Ру 00:49
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Телепрограмма вчера в 17:35
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС вчера в 13:26
Кино
ВЦИОМ назвал любимые кинематографические жанры россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого выяснилось, какие жанры в кинематографе больше всего любят россияне.
Вечерняя Москва вчера в 14:52
Политика
В США подали иски против крупных круизных компаний, работавших с Кубой
Пять исков против трех работавших с Кубой крупных круизных компаний были зарегистрированы на территории США на основании закона Хелмса-Бёртона, который позволяет гражданам США подавать в суд на иностранные компании, контролирующие собственность на острове, конфискованную после революции.
ТАСС вчера в 22:29
Происшествия
В Саратове в ДТП погибли три человека
Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 01:10
Политика
Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что ему отказали в визе для въезда в Россию.
BFM.ru вчера в 13:36
Общество
Паводок уничтожил урожай в Приамурье
News.ru 00:09
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган вновь стал отцом в 79 лет
Актер ранее не сообщал о том, что собирается вновь стать отцом. Совсем недавно они вместе с женой и Этель отдыхали на море.
Вечерняя Москва вчера в 21:52
Космос
SpaceX успешно протестировала Starhopper
Фото: Twitter / @ elonmusk SpaceX Илона Маска успешно провела испытания прототипа космического корабля, на который компания делает ставку в потенциальных экспедициях на Марс.
Вести.Финанс 00:56
Футбол
Игроки «Барселоны» выиграли почти полмиллиона евро в покерном турнире
Матч ТВ вчера в 11:32
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» потребовала от Boeing $120 млн
Компания "Авиакапитал-Сервис", которая является дочерней организацией "Ростеха", требует, чтобы американская корпорация Boeing возместила ей убытки в размере 120 млн долларов.
Московский Комсомолец вчера в 18:19
Происшествия
Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском вчера в 04:52