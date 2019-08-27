Политика
КоммерсантъВладимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт
Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.
Читать в источнике
Оценить14
Очень приятно, что эта поддержка закончилась хорошим результатом. Этот аэропорт занимает особое место, потому что он построен с нуля. Это замечательный подарок городу.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:17, Вашингтон
Футбол
«Лион» минимально уступил «Монпелье» в матче чемпионата Франции
«Монпелье» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Франции обыграл «Лион». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Sportbox.RU 15:12
Теннис
Рублев обыграл Циципаса и вышел во второй круг US Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата США, обыграв восьмую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса.
Нева Спорт 15:19
Кино
Опубликован трейлер «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
В ролике есть кадры из старых эпизодов, в том числе классической трилогии, а также из новых.
Игромания.ру вчера в 11:20
Футбол
«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:57
Политика
Пушков прокомментировал заявление Макрона о конце гегемонии Запада
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:22
Наука
Плёнка из многослойного графена защищает от укусов комаров
Газета DAILY 14:17
Общество
Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете
Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости 15:31
Происшествия
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Происшествия
Минюст РФ изучает решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Министерство юстиции России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. родственникам аудитора Сергея Магнитского, сообщили 27 августа в пресс-службе ведомства.
REGNUM 05:53
Технологии
Белоярская АЭС получила первую партию топлива «будущего»
Белоярская АЭС получила первую долгожданную партию уникального топлива «будущего», представленного смешанным оксидным уран-плутонием в виде МОКС.
Актуальные Новости 10:17
Авто
Renault снизила цены на кузовные запчасти Duster
Компания Renault снизила цены на ключевые кузовные детали для кроссовера Renault Duster первого поколения.
Тавто.Ру 07:29
Футбол
«Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian.
Спорт-Экспресс 16:10
Культура
В «Царицыне» пройдет фестиваль исторических садов
Москва 24 01:02
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Интернет
Microsoft вновь заподозрили в сборе личных данных в Нидерландах
«Проверка выявила, что компания удаленно собирает информацию о пользователях, что может являться нарушением правил защиты личных данных»,— сказано в отчете.
Коммерсантъ 10:18
Происшествия
Стали известны имена карателей из Жестяной Горки
В распоряжении управления ФСБ (УФСБ) по Новгородской области имеется список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное, сообщает РИА Новости.
Sputnik Латвия 01:43
Общество
«Дочка» «Ростеха» потребовала от Boeing компенсацию в $120 миллионов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы, заявил в среду РИА Новости представляющий ее интересы адвокат Стивен Маркс.
РИА Новости 17:34
Общество
Почти 34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
Всего в России в "квалификационную яму" попадает 33,9 млн человек, говорится в докладе BCG и World Skills.
Газета.Ru 03:11
Культура
Безруков задумался о театральном фестивале на Кавказе
Российский актер, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков предложил провести на Северном Кавказе театральный фестиваль, который стал бы аналогом фестиваля «Фабрика Станиславского», устраиваемого театром в Москве и Подмосковье.
Это Кавказ 13:00
Общество
Для педагогов разработали нормы поведения в соцсетях
Новый документ отвечает вызовам цифровой среды, но ориентирован не на вмешательство в частную жизнь, а на установление единственного ограничения - воздержания от размещения в сети "Интернет" и в доступных детям местах информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей.
Российская газета 17:51
Общество
Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя
Житель Троицка Челябинской области, 19-летний Роман Грошев, который ради 200 килограммов пельменей назвал себя Пельмень Кондольский, решил вернуть себе прежние имя и фамилию.
Lenta.ru 09:04
Политика
Суд США обязал прокуроров ознакомить «Конкорд» со ставшими основой обвинения документами
Суд США одобрил договоренности между российской фирмой «Конкорд менджемент и консалтинг» и американской прокуратурой о предоставлении компании документов, послуживших основанием для ее обвинения.
Политическая Экспертиза 17:52
Происшествия
МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО
Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», рассказал источник РБК.
РБК 11:11
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Происшествия
В Турции обрушился мост с пешеходами
Как видно на записи с камер наружного наблюдения, часть моста внезапно начала падать в реку, когда по ней шли два пешехода.
Газета Кемерова 01:16
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01