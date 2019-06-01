Экономика
Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиянКоммерсантъ 05:45
Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет. В ходе прямой линии господин Путин отметил, что на май темпы роста реальной зарплаты граждан составляют 2,8%.
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Путин призвал ЦБ обратить внимание на опасность кредитных пузырей для населения
Общественное телевидение России05:37
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Еще оно уголовное дело возбудили против главы Совета тейпов Ингушетии
Адвокат Малсага Ужахова, председателя Совета тейпов Республики Ингушетии, Джабраил Куриев рассказал о том, что в отношении его подопечного возбуждено ещё одно уголовное дело.
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В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
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Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
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Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400
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Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
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Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Экономика
Путин заявил о постепенном восстановлении доходов россиян
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема роста доходов россиян действительно существует.
Обновлено в 05:29
Политика
Путин ответил пословицей на вопрос о возможной войне
Путин добавил: "Россия методично сокращает военные расходы, при том, что ни одна большая страна мира этого не делает".
Обновлено в 08:42
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Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации
Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Политика
Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву
Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Экономика
В России хотят пересчитать цены на отопление
Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 02:29
Политика
Власти Дагестана начали готовить список ополченцев по поручению Путина
Президент распорядился присвоить ополченцам, которые сражались на Кавказе, статус ветеранов боевых действий Власти Дагестана начали формировать списки местных жителей, которые вступили в ряды ополченцев для противостояния чеченским боевикам в 1999 году.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже
Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.
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Футбол
ФИФА срочно начала рассматривать вопрос о переносе ЧМ-2022 из Катара
Право проведения чемпионата мира 2022 года могут отобрать у Катара из-за коррупционного скандала с участием крупных футбольных чиновников.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил под арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, обвиняемого в особо крупной растрате средств банка "Кредит-Экспресс", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 13:11
Авто
Потребительский терроризм: владелец отсудил 20 млн рублей за мнимый дефект
Мужчина в декабре 2017 года купил в дилерском центре «Арконт ЯРЛ» «Лэнд Ровер», а уже в мае 2018 года прислал претензию, что в машине обнаружен дефект: в поясничной части спинки водительского кресла, по его мнению, находится инородный предмет, что создает неудобство при движении.
Обновлено в 11:48
Политика
Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах
Борьба с коррупцией в России будет вестись жестко и гласно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
Обновлено в 07:40
Происшествия
СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Иран направил жалобу в ООН в связи с инцидентом с беспилотником США
Тегеран направил в ООН жалобу в связи с инцидентом со сбитым в четверг беспилотным аппаратом армии США.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.
Обновлено в 09:53
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Общество
После обращения к Путину в Оренбуржье отремонтируют сельскую школу
От оренбуржцев поступила информация о том, что в селе Трудовом находится школа, которая не ремонтировалась 50 лет.
Обновлено в 09:47
Общество
В Екатеринбурге выпускница школы впервые набрала 300 баллов по ЕГЭ
Выпускница физико-математического класса екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина набрала максимальные 300 баллов по результатам сдачи единого госэкзамена.
Обновлено в 08:29
Общество
Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю
Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Происшествия
Суд Москвы вернул в полицию протокол на Навального за участие в акции в поддержку Голунова
Обновлено в 12:40
Происшествия
Baza: в изнасиловании приемного сына заподозрили преподавателя ВШЭ
Телеграм-канал Baza сообщил, что московские следователи вызвали на допрос преподавателя Высшей школы экономики - по информации канала, именно он является приемным родителем подростка, который, возможно, стал жертвой изнасилования в семье.
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