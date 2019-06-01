Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиянКоммерсантъ 05:45

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет. В ходе прямой линии господин Путин отметил, что на май темпы роста реальной зарплаты граждан составляют 2,8%.

Происшествия У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.

Происшествия Еще оно уголовное дело возбудили против главы Совета тейпов Ингушетии Адвокат Малсага Ужахова, председателя Совета тейпов Республики Ингушетии, Джабраил Куриев рассказал о том, что в отношении его подопечного возбуждено ещё одно уголовное дело.

Финансы Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Политика Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400 Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.

Политика Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.

Авто Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.

Экономика Путин заявил о постепенном восстановлении доходов россиян Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема роста доходов россиян действительно существует.

Политика Путин ответил пословицей на вопрос о возможной войне Путин добавил: "Россия методично сокращает военные расходы, при том, что ни одна большая страна мира этого не делает".

Политика Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.

Происшествия Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.

Политика Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".

Экономика В России хотят пересчитать цены на отопление Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Политика Власти Дагестана начали готовить список ополченцев по поручению Путина Президент распорядился присвоить ополченцам, которые сражались на Кавказе, статус ветеранов боевых действий Власти Дагестана начали формировать списки местных жителей, которые вступили в ряды ополченцев для противостояния чеченским боевикам в 1999 году.

Шоу-бизнес 50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.

Футбол ФИФА срочно начала рассматривать вопрос о переносе ЧМ-2022 из Катара Право проведения чемпионата мира 2022 года могут отобрать у Катара из-за коррупционного скандала с участием крупных футбольных чиновников.

Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил под арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, обвиняемого в особо крупной растрате средств банка "Кредит-Экспресс", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Авто Потребительский терроризм: владелец отсудил 20 млн рублей за мнимый дефект Мужчина в декабре 2017 года купил в дилерском центре «Арконт ЯРЛ» «Лэнд Ровер», а уже в мае 2018 года прислал претензию, что в машине обнаружен дефект: в поясничной части спинки водительского кресла, по его мнению, находится инородный предмет, что создает неудобство при движении.

Политика Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах Борьба с коррупцией в России будет вестись жестко и гласно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Происшествия СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.

Армия и оружие Иран направил жалобу в ООН в связи с инцидентом с беспилотником США Тегеран направил в ООН жалобу в связи с инцидентом со сбитым в четверг беспилотным аппаратом армии США.

Происшествия Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.

Политика Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.

Общество После обращения к Путину в Оренбуржье отремонтируют сельскую школу От оренбуржцев поступила информация о том, что в селе Трудовом находится школа, которая не ремонтировалась 50 лет.

Общество В Екатеринбурге выпускница школы впервые набрала 300 баллов по ЕГЭ Выпускница физико-математического класса екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина набрала максимальные 300 баллов по результатам сдачи единого госэкзамена.

Общество Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.

Политика Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).