Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчахРБК 10:22
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков. Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Футбол
Зенит — ЦСКА 3:1
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре
Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании
Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Происшествия
Взрывы произошли на семи нефтяных танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:38
Политика
Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ
Обновлено в 15:24
Энергетика
Белоруссия продолжает переговоры о компенсации от РФ
Минск продолжает вести активный диалог с Москвой о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового манёвра в РФ.
Обновлено в 16:42
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Обновлено в 02:08
Хоккей
Сборная России разгромила австрийцев в матче чемпионата мира
Сборная России по хоккею разгромила команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 08:22
Политика
Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях
Обновлено в 07:55
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Политика
Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести
Обновлено в 10:43
Политика
Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией
В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
В Минприроды прокомментировали вопрос о нормативах сбросов в Байкал
Минприроды считает возможным компромисс в вопросе о нормативах сбросов в Байкал и применении разных критериев к разным районам озера, сообщил РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкала Иван Шмаков.
Обновлено в 11:48
Политика
Гуайдо попросил своего представителя встретиться с военными США
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попросил своего представителя в США встретиться с американскими военными.
Обновлено в 00:11
Экономика
Невидимая рука государства: почему финансовые рынки стали мифом
Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США организует широкомасштабные рыночные интервенции, чтобы обеспечивать выгодные государству биржевые цены.
Обновлено в 01:00
Общество
Как правильно выбрать канцтовары. Полезные совет
Еще одна группа товаров состоит из скрепок, кнопок, различных папок, блокнотов, линеек, ножниц, точилки для карандашей и т.д. Это более длительно расходуемый и используемый товар.
Обновлено в 10:20
Политика
Завершено голосование на президентских выборах в Литве
Обновлено в 14:02
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Автоспорт
Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании
Обновлено в 13:35
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Путешествия
Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха
Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Каталонии произошла массовая авария
Не менее 25 человек получили травмы в результате аварии с участием 12 автомобилей, которая произошла в испанской Каталонии.
Обновлено в 16:37
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.
Обновлено в 16:17
Кино
В Ингушетии снимут кинокартину к 250-летию единения с Россией
Обновлено в 08:55