Политика

Путин отметил сложность ситуации с пожарами в ЗабайкальеРИА Новости 18:55

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по ликвидации последствий стихии в Забайкалье, отметил сложность ситуации в крае, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Владимир Путин: Те, кто пострадал на пожарах, не должны ощущать себя брошенными и ненужными

Комсомольская правда20:04

Путин назвал одну из причин пожаров в Забайкалье

RT на русском21:30

Путин провёл совещание по пожарам в Забайкалье

News.ru21:04

Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в Забайкалье

Известия19:14

Путин о возбуждении уголовных дел после пожаров: Ничего здесь необычного нет

Заб.Ру21:49

Путин призвал не переживать из-за уголовных дел после пожаров в Забайкалье

Московский Комсомолец Чита21:32

Президент России похвалил власти Забайкалья за быстрое тушение степных пожаров

Чита.Ру20:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Происшествия

Карлоса Гона во второй раз выпустят из тюрьмы под залог

Окружной суд Токио принял решение в четверг выпустить из тюрьмы под залог бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено в 22:40
Происшествия

Пожар произошел в новостройке на западе Москвы

Обновлено в 22:22
Кино

Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой рассказала, что станет с платьями певицы

Обновлено в 20:46
Политика

Посольство США сочло абсурдным указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР

Американское посольство на Украине осудило указ российского президента Владимира Путина об упрощении предоставления гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 15:52
Политика

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Политика

Путин рассчитывает, что соглашение между ЕАЭС и Китаем вступит в силу в ближайшие месяцы

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между КНР И ЕАЭС вступит в силу в ближайшие несколько месяцев.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие

Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ

«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.
Обновлено в 05:12
Здоровье

Супербактерии-убийцы стремительно размножаются из-за самолечения антибиотиками

Эксперты обнародовали шокирующую информацию: уже через 30 лет от инфекций, вызванных супербактериями, будет умирать ежегодно 10 миллионов человек.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

ВСУ устроили массированный обстрел Донецка из-за российских паспортов

Как напоминает "Свободная пресса", ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез

Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2

Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».
Обновлено в 19:49
Политика

Путин назвал сверхзадачу российской экономики

Владимир Путин отметил, что изменения в структуре российской экономики необходимы для обеспечения ее развития на перспективу.
Обновлено в 10:35
Политика

В Кремле отказались поздравлять Владимира Зеленского

Победу Зеленского признал и его соперник на выборах, нынешний президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено 22 апреля в 08:46
Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено в 17:03
Политика

Ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкалья Александр Осипов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал об ущербе от природных пожаров.
Обновлено в 19:10
Наука

Математики доказали гипотезу Шелдона из «Теории большого взрыва»

Математики Крис Спайсер и Карл Померанс научно обосновали правоту одного из героев комедийного сериала «Теория большого взрыва» Шелдона Купера о превосходстве числа 73 над другими числами.
Обновлено вчера в 23:13
Игры

Запуск Mortal Kombat 11 стал самым успешным в истории франшизы

Релиз Mortal Kombat 11 состоялся вчера, но руководитель WB Games Дэвид Хаддэд уже сообщил о том, что старт продаж оказался самым успешным в 27-летней истории франшизы.
Обновлено в 14:01
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Происшествия

В США россиянина обвиняют в сексуальных домогательствах в самолете

Гражданину России и США Георгию Серегину грозит до 10 лет тюремного заключения за непристойные прикосновения к пассажирке самолета, оказавшейся его соседкой на рейсе Токио — Вашингтон.
Обновлено в 22:31
Политика

Симоньян: Путин подпишет указ о гражданстве РФ для беженцев с Донбасса

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено в 15:09
Общество

Похолодание придет в Москву на Пасху

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»

Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Джонни Деппа засекли с гоу-гоу танцовщицей из России

55-летний американский актер Джонни Депп встречается с русской танцовщицей гоу-гоу Полиной Гленн, пишет Daily Mail.
Обновлено в 18:46
Политика

Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»

Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Экономика

Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд

За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке

В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Ксения Бородина довела до слез бросившего своего сына Илью Яббарова

Ксения Бородина на съемках программы, посвященной проекту «Дом-2», довела до слез Илью Яббарова, бросившего своего маленького сына.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

В России завершаются госиспытания комплекса РЭБ «Дивноморье», выжигающего электронику противника

Обновлено в 01:23
Хоккей

Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное