Путин отметил сложность ситуации с пожарами в ЗабайкальеРИА Новости 18:55

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по ликвидации последствий стихии в Забайкалье, отметил сложность ситуации в крае, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.

Путин отметил сложность ситуации с пожарами в Забайкалье

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