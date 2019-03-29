Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-КазаньГазета.Ru 03:55

Формальное решение еще не принято, оно ожидается в первой декаде апреля. Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань и более масштабной ВСМ «Евразия» от Берлина до Пекина.

с чего всё началось

Та информация, которая появилась, не совсем соответствует действительности. Точнее, совсем не соответствует. Существует несколько вариантов. Окончательное решение не принято. Работа продолжается. Это сложный процесс. Конечно, с бухты-барахты принимать решение было бы неверным.

Целесообразность проекта строительства ВСМ поставил под сомнение президент Владимир Путин. Об этом стало известно после встречи президента с профильным вице-премьером Максимом Акимовым, рассказали "Коммерсанту" три источника, отдельно подчеркнувшие, что формального решения пока нет.

Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань

Происшествия СК начал проверку после возгорания кресла на борту самолета Red Wings Ранее представитель авиакомпании Red Wings сообщил РИА Новости, что во вторник самолет, следовавший рейсом Екатеринбург-Анталья, загорелся при наборе высоты, бортпроводники обнаружили тление обшивки сиденья и ликвидировали возгорание огнетушителем, после чего воздушное судно продолжило полет.

Политика Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Политика Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в суде Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в судебную коллегию Верховного суда иск с требованием признать недействительным так называемый закон Клишаса — закон об оскорблении власти.

Экономика Чистая прибыль НМТП за 2018 год снизилась на 43% Консолидированный грузооборот Группы НМТП за 2018 год составил 140,2 млн тонн, в том числе: 100,5 млн тонн наливных грузов, 17,6 млн тонн навалочных грузов, 15 млн тонн генеральных грузов, 6,1 млн тонн (620 тыс. TEU) грузов в контейнерах и около 1 млн тонн прочих грузов.

Кино Умерла французский режиссер Аньес Варда Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда умерла в возрасте 90 лет, сообщается на сайте радиостанции France Inter.

Происшествия Москвичка прожила месяц в квартире с телом умершего сына 50-летняя женщина целый месяц жила в квартире с телом умершего сына.

Политика Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы 26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Экономика «Россети» рассказали о кадровых перестановках 29 марта группа компаний «Россети» опубликовала результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год.

Армия и оружие Южнокорейская разведка сообщила о ходе работ на космодроме в КНДР КНДР практически полностью завершила работы по восстановлению стартовой площадки на космодроме Сохэ (Тончхан-ни), сообщило агентство Ренхап со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

Авто Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей.

Армия и оружие СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.

Происшествия Адвокаты экс-министра Абызова обжаловали его арест Адвокаты бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова обжаловали в Мосгорсуде его арест.

Экономика ЦБ: Некоторые российские банки три года работают в убыток Некоторые российские банки уже в течение трех лет работают с убытком.

Политика Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.

Происшествия После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.

Общество Медведев поделился «лайфхаком», как противостоять хейтерам в соцсетях Отвечая на просьбу ведущей Яны Чуриковой поделиться своим "лайфхаком" противостояния хейтерам, Медведев отметил, что "к этому нужно привыкнуть".

Авто Внедорожник Chevrolet Niva получил новую мультимедийную систему На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM, которые оснащены новой информационно-развлекательной системой.

Происшествия Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».

Происшествия Актрису Елену Корикову обокрали в Москве Российскую актрису Елену Корикову обокрали возле торгового центра «Мега Теплый Стан» в Москве.

Технологии Медведев осудил иностранные исторические игры за недостоверность Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры зарубежного производства. По его мнению, почти все они не достоверны.

Шоу-бизнес Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.

Происшествия Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество "За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.