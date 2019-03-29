Политика
Владимир Путин не одобрил строительство ВСМ Москва—КазаньКоммерсантъ 03:27
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
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Та информация, которая появилась, не совсем соответствует действительности. Точнее, совсем не соответствует. Существует несколько вариантов. Окончательное решение не принято. Работа продолжается. Это сложный процесс. Конечно, с бухты-барахты принимать решение было бы неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельNewInform 07:57
с чего всё началось
Формальное решение еще не принято, оно ожидается в первой декаде апреля. Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань и более масштабной ВСМ «Евразия» от Берлина до Пекина.Коммерсантъвчера в 15:34
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Песков опроверг, что Путин выступил против строительства ВСМ Москва-Казань
Московский Комсомолец05:40
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