Владимир Путин не одобрил строительство ВСМ Москва—КазаньКоммерсантъ 03:27

Формальное решение еще не принято, оно ожидается в первой декаде апреля. Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань и более масштабной ВСМ «Евразия» от Берлина до Пекина.

с чего всё началось

Та информация, которая появилась, не совсем соответствует действительности. Точнее, совсем не соответствует. Существует несколько вариантов. Окончательное решение не принято. Работа продолжается. Это сложный процесс. Конечно, с бухты-барахты принимать решение было бы неверным.

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.

Шоу-бизнес Юлию Гусману сделали операцию на сердце Режиссер и телеведущий Юлий Гусман перенес операцию на сердце.

Политика Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Политика Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели В России не будет регулирования интернета, как в Китае, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Общество В Москве отреставрируют памятники Гоголю Два памятника писателю Николаю Гоголю в Москве ждет реставрация. Привести их в порядок рассчитывают за два года.

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.

Общество Как российская модель заразилась бактериальным менингитом в Шанхае Российская модель из Ростова-на-Дону поступила в одну из больниц Шанхая в тяжелом состоянии: 21-летней Алисе Митровой несвоевременно диагностировали бактериальный менингит.

Шоу-бизнес Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.

Происшествия Мину времен ВОВ обнаружили на стройплощадке в Москве Находку сделали рабочие-строители по адресу: Складочная улица, вл. 6. Как сообщает агентство «Москва», обнаруженным предметом оказалась мина времен Великой Отечественной войны.

Экономика ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.

Футбол Защитник «Барселоны» шуткой про «Реал» ответил на вопрос о сексе Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике принял участие в юмористическом шоу La Resistencia, где ответил на вопросы о сексе и деньгах.

Общество Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.

Общество Васильева призвала помнить о праве учителей на личную жизнь Министр просвещения Ольга Васильева призвала не забывать о праве учителей на личную жизнь, несмотря на особую миссию этой профессии.

Общество Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.

Происшествия СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.

Экономика Россияне стали экономить на еде и развлечениях Потребители в России сокращают повседневные расходы Данные агентства Initiative свидетельствуют о том, что к концу прошлого года россияне стали стараться экономить на повседневных тратах, пишет Коммерсант.

Технологии Роскомнадзор вновь пытается заблокировать Telegram Роскомнадзор вновь намерен заблокировать мессенджер и выбрало подрядчика для реализации этого плана, сообщили «Ведомости».

Авто Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.

Армия и оружие Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.

Армия и оружие Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».

Происшествия В Татарстане восемь детей госпитализированы после занятий в бассейне В Балтасинском районе Татарстана восемь детей госпитализировали в больницу после занятия в бассейне. Об этом сообщает минздрав республики.

Шоу-бизнес Николас Кейдж разводится через четыре дня после женитьбы Как сообщает издание US Weekly, Кейдж подал прошение об аннулировании его брачного свидетельства, выданного 23 марта 2019 года.В случае невозможности, актер требует начать официальную процедуру развода.