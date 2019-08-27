Политика
Говорит МоскваВладимир Путин назвал сроки поставок газа по «Турецкому потоку»
«Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнёт поступать турецким потребителям», — сказал Путин. После того, как завершится строительство второй нитки, поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:49, Вашингтон
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 15:06
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru 14:11
Игры
Модификация S.T.A.L.K.E.R. Anomaly добралась до открытой беты
Игромания.ру 10:29
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Гаджеты
BBC работает над собственным голосовым помощником
BBC готовится выпустить собственного голосового помощника.
News.ru 08:32
Теннис
Мужа Серены Уильямс уличили в намеке на допинговое прошлое Шараповой
Многие пользователи Twitter сочли такой поступок за критику Шараповой из-за ее допингового прошлого.
Sportbox.RU 09:26
Происшествия
Александр Друзь отреагировал на сообщения о ДТП с его участием
Александр Друзь прокомментировал сообщения о ДТП в Санкт-Петербурге с его участием.
РЕН ТВ 12:10
Политика
Вышинский пообещал добиваться снятия с себя обвинений
Бывший главред РИА "Новости" Кирилл Вышинский, арестованный на Украине, отказывается участвовать в обмене заключенными и будет требовать снятия с себя обвинений.
Газета.Ru 13:46
Финансы
Курс евро подскочил до 74 рублей
Курс евро расчетами "завтра" на 20:16 мск растет на 64 копейки — 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей; курс доллара увеличивается на 59 копеек, до 66,66 рубля.
РИА Новости 13:33
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.
Российская газета 09:32
Политика
Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в выдаче визы РФ
Ранее посольство России в Вашингтоне и российский МИД прокомментировали аналогичную жалобу сенатора Джонсона, который уверял, что ему было отказано в выдаче визы.
Российская газета 15:25
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru 14:34
Спорт
Биатлонисты договорились с СБР по условиям контрактов
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация согласовала со спортсменами условия контрактов.
News.ru 07:21
Политика
Фабрика политического компромата Навального обнаружена в Петербурге
В Санкт-Петербурге обнаружена подпольная редакция, в которой неизвестные работали над фейковыми материалами, очерняющими губернаторов, министров и чиновников в преддверии единого дня голосования.
Экономика сегодня 08:16
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Политика
Путин прибыл в Казань на закрытие чемпионата WorldSkills
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит церемонию закрытия мирового чемпионата WorldSkills.
РИА Новости 14:39
Политика
США утвердили соглашение о рыболовстве в Северном Ледовитом океане
Вслед за РФ, Канадой и ЕС Соглашение о рыбном промысле в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана ратифицировали США.
Poplawok.ru 10:50
Армия и оружие
Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новые данные о числе погибших украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года.
Lenta.ru 12:51
Политика
СБУ заблокировала Верховную раду
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил, что утром 27 августа в здание парламента пришли сотрудники Госбюро расследований и Службы безопасности.
Московский Комсомолец 05:32
Политика
Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены
Эммануэль Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги.
Вести ФМ вчера в 11:49
Авто
Chery представила обновленный кроссовер Chery Tiggo 3
По поводу линейки моторов можно сказать, что вместо «старого» атмосферного двигателя с рабочим объемом на 1,6 литров мощностью на 126 лошадиных сил, модернизированный Chery Tiggo 3 приобрел дефорсированный полуторалитровый аналог, способный генерировать 116 лошадиных сил.
Pnzdrive 09:17
Происшествия
На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Технологии
Программист обнаружил утечку данных россиян в открытый доступ
В открытом доступе были обнаружены номера телефонов, ICQ, адреса и GPS-координаты сотен россиян.
Lenta.ru 12:24
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Политика
Путин прилетел в новый аэропорт Саратова
Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
RT на русском 13:00
Политика
Вернувшуюся на Украину экс-главу Минздрава задержали в аэропорту
Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:43
Игры
«World of Warcraft Classic» на запуске превратилась в «Мир Очередей»
В ответ на вопрос игрока, почему у Blizzard не было большего количества серверов, чтобы избежать этих длинных очередей, игровой директор Ион Хаззикостас попытался объяснить задумку разработчиков: Если бы у нас было слишком много серверов, то через несколько недель или месяцев мы столкнулись бы с гораздо более сложной проблемой.
Ридус 15:10
Футбол
Понсе настроен оптимистично перед матчем с «Брагой»
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе накануне ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги» поделился боевым настроем на предстоящую игру.
Спорт-Экспресс 15:22