Политика
Говорит МоскваВладимир Путин назвал сроки поставок газа по «Турецкому потоку»
«Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнёт поступать турецким потребителям», — сказал Путин. После того, как завершится строительство второй нитки, поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:16, Вашингтон
Общество
Россияне смогут указывать волонтёрский опыт в резюме
Как сообщили в Федеральной службе по труду и занятости, такая возможность появится уже в 2020 году при размещении резюме на специализированном портале Роструда «Работа в России».
RT на русском 09:24
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Шоу-бизнес
Дочь Алсу пообщалась с Билли Айлиш перед концертом в Москве
17-летняя Билли Айлиш снискала популярность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud.
Культуромания 13:55
Политика
Путин осмотрел новый аэропорт Саратова
Президент посетил саратовский аэропорт "Гагарин".
Российская газета 13:49
Футбол
РФС назвал график сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном
РФС опубликовал график подготовки сборной России к матчам отборочного турнира Евро-2020.
Pravda.Ru 10:59
Игры
«World of Warcraft Classic» на запуске превратилась в «Мир Очередей»
В ответ на вопрос игрока, почему у Blizzard не было большего количества серверов, чтобы избежать этих длинных очередей, игровой директор Ион Хаззикостас попытался объяснить задумку разработчиков: Если бы у нас было слишком много серверов, то через несколько недель или месяцев мы столкнулись бы с гораздо более сложной проблемой.
Ридус 15:10
Кино
ВЦИОМ назвал любимые кинематографические жанры россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в ходе которого выяснилось, какие жанры в кинематографе больше всего любят россияне.
Вечерняя Москва 14:52
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС 09:17
Наука
Грохот грузовых поездов поможет предсказать землетрясение
Один из описанных методов опирается на скачок скорости сейсмических волн вблизи разлома коры, так как лабораторные эксперименты предсказывают подобное поведение в случае скорого землетрясения.
N+1 11:57
Политика
Лукашенко примет советника Трампа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Lenta.ru 06:55
Происшествия
Александр Друзь отреагировал на информацию о ДТП со своим участием
Александр Друзь отреагировал на информацию о ДТП со своим участием Об этом сообщает РЕН ТВ.
Экспресс газета 14:59
Политика
Еще один американский сенатор заявил об отказе во въезде в Россию
Сенатор от Демократической партии, член комитета сената по международным отношениям Крис Мерфи получил отказ в получении въездной визы в Россию, сообщается на его сайте.
Газета.Ru 14:58
Армия и оружие
Барий, стронций, лантан в воздухе — значит ли это, что в Северодвинске взорвался ядерный реактор?
Росгидромет России сообщил, какие именно радиоактивные вещества содержались в выбросе после аварии неизвестного устройства во время испытаний около Северодвинска 8 августа.
Дождь 13:47
Происшествия
В Воронеже оперативников судят за пытки студентов пакетом и нашатырем
В Воронеже государственный обвинитель предлагает судье дать 6 лет колонии для двух оперативников, пытавших студентов пакетом и нашатырным спиртом.
Росбалт 11:30
Экономика
СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти
Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02
Политика
Вернувшуюся на Украину экс-главу Минздрава задержали в аэропорту
Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:43
Авто
На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus
Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.
Мойка78 10:42
Политика
Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru вчера в 09:17
Космос
Москвичи не увидят сближения астероида 2019 OU1 с Землей
РИА Новости 07:28
Политика
СБУ заблокировала Верховную Раду Украины
По утверждению Андрея Парубия, силовики явились в здание парламента всего за десять минут до начала запланированного ранее тестового запуска системы голосования "Рада 3", использование которой должно сделать невозможным голосование депутатов за своих коллег.
Дни24 07:17
Общество
Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии
Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости 14:12
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 12:29
Происшествия
Из-за расследования Голунова уволен подполковник ФСБ Марат Медоев
Отстранен от должности подполковник ФСБ Марат Медоев, связанный с делом журналиста Ивана Голунова, заявил близкие к ФСБ источники, 26 августа сообщает РБК.
Красная весна вчера в 12:16
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Происшествия
В Армении задержали экс-главу минфина Хачатряна
Бывший министр финансов Армении, экс-глава Комитета по госдоходам республики Гагик Хачатрян задержан по подозрению в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили во вторник в пресс-центре Службы национальной безопасности.
РИА Новости 12:21
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Музыка
Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA
Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.
Российская газета 08:13