Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваВладимир Путин назвал сроки поставок газа по «Турецкому потоку»

«Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнёт поступать турецким потребителям», — сказал Путин. После того, как завершится строительство второй нитки, поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции.
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