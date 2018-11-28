Президент России Владимир Путин полагает, что цена на нефть $60 за баррель является «сбалансированной и справедливой».

Энергетика Энергетика Чистая прибыль ЛУКОЙЛА за девять месяцев выросла на 54,3% Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — сентябрь увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 54,3% и составила 460,1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.

Энергетика Энергетика Звонок Трампа обрушил цены на нефть Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что целенаправленно договаривался с руководством Королевства Саудовская Аравия с одной лишь чётко определённой перед американским лидером целью, - чтобы добиться снижения стоимости «чёрного золота», сообщает The Washington Post.

Энергетика Энергетика Дмитрий Козак создал при Минэнерго рабочую группу по топливному рынку При Минэнерго будет создана рабочая группа с участием всех ключевых объединений независимых АЗС, трейдеров и крупных нефтяных компаний – для выработки совместных предложений по развитию розничного топливного рынка, рассказал "Ведомостям" представитель зампреда правительства Дмитрия Козака.

Энергетика Энергетика Цены на нефть выросли после публикации данных API Динамика изменения запасов нефтепродуктов в США за неделю до 23 ноября оказалась следующей (баррелей): запасы сырой нефти: + 3.45 млн; запасы в Кушинге: + 1.3 млн; запасы бензина: - 2.62 млн; запасы дистиллятов: + 1.19 млн.

Энергетика Энергетика В октябре российские НК на 28,2% нарастили отгрузку бензина на экспорт В октябре российские нефтяные компании (НК), кроме мини-НПЗ, увеличили отгрузку всего автобензина на экспорт по сравнению с сентябрем на 28,2% - до 286,9 тыс. тонн, свидетельствуют данные ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

Энергетика Энергетика Цены на бензин в Мурманской области не изменились Как и ранее, объектами мониторинга на период с 19 по 25 ноября стали ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

Энергетика Энергетика Fitch улучшило прогноз по рейтингу Shell Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) англо-голландской нефтяной корпорации Royal Dutch Shell до стабильного с негативного, говорится в сообщении агентства.

Энергетика Энергетика На газификацию Кировской области выделят более 850 миллионов рублей В 2019 году на газификацию Кировской области выделят больше 850 млн рублей. Это в 3,6 раз больше, чем в текущем году.

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Энергетика Энергетика По итогам 2018 года «Селигдар» планирует добыть 6 тонн золота По итогам 2018 года ПАО "Селигдар" планирует добыть около 6 тонн золота, а долгосрочная стратегия компании предполагает выход на уровень добычи 10 тонн драгоценного металла ежегодно.

Энергетика Энергетика Жители Кубани в ноябре получили квитанции за газ с увеличенным тарифом В ноябре многие жители Краснодарского края обратили внимание, что в их почтовые ящики бросили квитанции за газ с новым тарифом.

Энергетика Энергетика Чистая прибыль ПАО «Татнефть» за 9 месяцев составила 162,9 млрд рублей Чистая прибыль ПАО "Татнефть" за 9 месяцев текущего года составила 162,9 млрд рублей.

Энергетика Энергетика Китай в декабре возобновит банковские операции с Ираном Глава Ирано-китайской торговой палаты Асадолла Асгаролади сообщил, что 2 декабря китайский банк Kunlun начнет проводить банковские транзакции с Ираном.

Энергетика Энергетика Добыча «Мечела» в 2018 году ожидается на 2-5% ниже года ранее Добыча угля «Мечелом» в 2018 году составит 19,5-20 млн тонн, сообщил глава компании Олег Коржов в ходе телефонной конференции для инвесторов.