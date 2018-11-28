Насколько я помню, в 2013 году цена была $43 за баррель, в текущем - $72. Сейчас она упала, потом снова приподнялась. На мой взгляд, в районе $60 - это абсолютно приемлемая величина, она нас устраивает.

Президент России Владимир Путин полагает, что цена на нефть $60 за баррель является «сбалансированной и справедливой».

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Энергетика Энергетика «Газпром нефть» заплатит более 1 млрд рублей за участок в Карском море «Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти», стала победителем аукциона на Южно-Обский участок в южной части акватории Обской губы Карского моря, сообщили RNS в Минприроды РФ.

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Энергетика Энергетика Бразильская Petrobras продает 37 месторождений на $823 млн Бразильская Petrobras продает доли в 37 месторождениях на общую сумму 823 миллиона долларов, сообщила компания.

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Энергетика Энергетика Депутат не верит, что цены на бензин замерзнут Как подчеркнул в комментарии «Политике Сегодня» депутат, от рабочей группы, куда войдут чиновники, представители вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов), независимые сети АЗС и трейдеры, требуется не констатация проблем, но их решение.