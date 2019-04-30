Политика
Путин назначил нового посла России в БелоруссииRT на русском 17:43
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от выполнения обязанностей посла РФ в Белоруссии. На эту должность назначен Дмитрий Мезенцев, ранее занимавший пост сенатора от Сахалинской области. Бабича назначили на должность чрезвычайного посла в республике 24 августа 2018 года.
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Общество
Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи
Обновлено в 00:06
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Авто
Lada Raven станет «российским ответом Tesla»
Стоит упомянуть о том, что Lada Raven стала прототипом австрийского электрокара Milan Red от компании Milan Automotive, а также украинского автомобиля Himera Q с электрической силовой установкой и графеновой батареей.
Обновлено в 14:06
Общество
Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес
Обновлено в 07:09
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Общество
Петербургские власти наймут нянь для семей с двойнями и тройнями
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал с 2020 года семьям с двойнями и тройнями оплачивать услуги нянь.
Обновлено в 07:23
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Политика
Десятки человек пострадали во время протестов в Венесуэле
Напомним, во вторник утром ситуация в Венесуэле вновь накалилась до предела после обращения объявившего себя в январе президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо к армии республики.
Обновлено в 14:17
Здоровье
Более трех десятков двоен родились в Крыму за первые месяцы года
Более 30 двоен родились в Крыму за первые два месяца 2019 года.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Политика
Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева
Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
Обновлено в 07:48
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Кино
Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в России с рекордом
Отмечается также, что лента установила еще один абсолютный рекорд - по общей сумме предварительно проданных билетов (более 305 миллионов рублей).Напомним, что "Мстители 4: Финал" стартовал в России на несколько дней позже, чем в остальных странах.
Обновлено в 13:52
Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Авто
На eBay продают два маслкара Dodge Challenger SRT Demon
Стоит отметить, что всего Dodge Challenger SRT Demon было выпущено 3 300 экземпляров, последний из которых был продан на аукционе за один миллион долларов.
Обновлено в 13:57
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Интернет
Число зарегистрированных учетных записей в Steam достигло миллиарда
Стоит отметить, число зарегистрированных учетных записей не отражает реального количества пользователей, поскольку некоторые игроки имеют больше одного аккаунта.
Обновлено в 11:24
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова
Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено в 16:53
Игры
Catherine: Full Body уже можно предзаказать
Обновлено в 16:49
Космос
Первый старт с космодрома Восточный в 2019 году запланирован на 5 июля
«Запуск космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2 с космодрома Восточный, запланированный на 5 июля 2019 года (дата запуска может корректироваться)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
Космос
NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом
Обновлено в 02:41
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Плющенко поздравил Киркорова с днем рождения
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил заслуженного артиста России Филиппа Киркорова с днем рождения, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:18
Общество
В станице Кировской прошел пикет против строительства отходоперерабатывающего завода
После завершения пикета жители ст. Кировской подписали коллективное обращение с просьбой помочь в решении вопроса о размещении объекта с учетом мнения жителей в адрес губернатора РО Чтобы своими глазами увидеть проект, мы отправились в офис ООО "ДОНЭКОПРОМ" в станице Кировской, где в это время в коридоре своей очереди ожидали более трех десятков человек.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию
Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит еще одну королевскую традицию и не будет после рождения ребенка выпускать товары, посвященные появлению на свет нового члена королевской семьи.
Обновлено в 11:08