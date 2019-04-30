Политика

Путин назначил нового посла России в БелоруссииRT на русском 17:43

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от выполнения обязанностей посла РФ в Белоруссии. На эту должность назначен Дмитрий Мезенцев, ранее занимавший пост сенатора от Сахалинской области. Бабича назначили на должность чрезвычайного посла в республике 24 августа 2018 года.
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Биография бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича

ТАСС16:22

Путин освободил Бабича от должности посла РФ в Белоруссии

Интерфакс14:15

Путин отправил посла России в Белоруссии Бабича в отставку

URA.Ru14:15

Послом России в Белоруссии назначен Дмитрий Мезенцев

Коммерсантъ14:13

Путин назначил нового посла в Белоруссии

Lenta.ru14:23

Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии

РИА Новости14:14

Послом России в Белоруссии назначили сенатора Мезенцева

РБК14:33
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:59, Ашберн

Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом в Беларуси

КП - Беларусь15:13
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
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Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева

Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
Обновлено в 07:48
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Названы новые профессии на рынке труда в России

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
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Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в России с рекордом

Отмечается также, что лента установила еще один абсолютный рекорд - по общей сумме предварительно проданных билетов (более 305 миллионов рублей).Напомним, что "Мстители 4: Финал" стартовал в России на несколько дней позже, чем в остальных странах.
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Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
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После завершения пикета жители ст. Кировской подписали коллективное обращение с просьбой помочь в решении вопроса о размещении объекта с учетом мнения жителей в адрес губернатора РО Чтобы своими глазами увидеть проект, мы отправились в офис ООО "ДОНЭКОПРОМ" в станице Кировской, где в это время в коридоре своей очереди ожидали более трех десятков человек.
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Дмитрий Фёдорович Мезенцев
Российский дипломат
Российский государственный деятель и дипломат. Губернатор Иркутской области с 8 июня 2009 года по 18 мая 2012 года. Член Совета Федерации и представитель от Администрации Иркутской области. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества с 1 января 2013 года по по 31 декабря 2015 года. С 1 января 2016 года - член Совета Федерации от Сахалинской области.
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