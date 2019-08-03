Финансы
Владимир Путин и минфин установили долговой маркер для Курской областиKurskTV.ru 03:10
Проект был одобрен Госдумой 25 июля 2019 года и на следующий день заивизирован в верхней палате российского парламента. Курская область наравне с ещё тридцатью семью регионами России отнесена к «зелёным», то есть, обладающим высоким уровнем долговой устойчивости.
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Финансы
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