Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подаркамиRT на русском 05:08

Президент подарил председателю Госсовета КНДР шашку и набор стаканов с подстаканниками.

На острове Русский прошли переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Во время торжественного приёма лидер Северной Кореи преподнёс президенту России меч. В ответ Путин вручил Ким Чен Ыну подстаканники и шашку.

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Политика Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер отправила депутатам конгресса США письма с призывом не угрожать санкциями российским газовым компаниям, пишет Bild.

Политика Германия и Франция осудили решение России по паспортам для Донбасса Германия и Франция осудили решение России упростить выдачу паспортов жителям Донбасса. С таким заявлением выступил МИД ФРГ.

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