Политика
Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подаркамиRT на русском 05:08
На острове Русский прошли переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Во время торжественного приёма лидер Северной Кореи преподнёс президенту России меч. В ответ Путин вручил Ким Чен Ыну подстаканники и шашку.
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Президент подарил председателю Госсовета КНДР шашку и набор стаканов с подстаканниками.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 06:24
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Политика
Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке
Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 07:39
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой исполнила трогательный хит в память о своей матери
Вера Алдонина исполнила на школьном концерте известный хит The one I Love («Та, что люблю»).
Обновлено в 09:03
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Футбол
Футболист Нобоа назвал себя «черным русским»
Футболист "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал о жизни в России и том, насколько хорошо знает русский язык.
Обновлено в 08:39
Политика
Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций
Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер отправила депутатам конгресса США письма с призывом не угрожать санкциями российским газовым компаниям, пишет Bild.
Обновлено в 08:43
Политика
Германия и Франция осудили решение России по паспортам для Донбасса
Германия и Франция осудили решение России упростить выдачу паспортов жителям Донбасса. С таким заявлением выступил МИД ФРГ.
Обновлено в 05:37
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
В ЛНР обвинили ВСУ в минировании жилых районов у линии соприкосновения
Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в минировании жилых районов населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 07:28
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Полковник ФСБ задержан по делу о взятках
Глава отдела подразделения ФСБ России и полковник Кирилл Черкалин был задержан по подозрению в особо крупных взятках.
Обновлено в 09:16
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Политика
Порошенко признался, что не знал украинского языка
Порошенко выразил благодарность русскоязычному населению Украины за понимание и признался, что не знал украинского языка до определенного времени.
Обновлено в 08:01
Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Как подчеркнул Разумков, этого «никогда не произойдёт при президенте Зеленском».
Обновлено в 01:32
Путешествия
Чартеры в Египет могут возобновить в октябре
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.
Обновлено вчера в 18:12
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено в 02:37
Музыка
Мадонна выпустила первый клип за четыре года
Певица Мадонна представила свой новый клип на песню Medellin, ставший первым музыкальным видеорядом артистки за четыре года.
Обновлено в 04:53
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
При разборе заброшенной «Северной короны» произошел обвал
Днем 25 апреля на набережной реки Карповки при разборе заброшенной гостиницы «Северная Корона» произошел обвал конструкций.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России
Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
Обновлено в 01:56
Политика
Захарова оценила слова Зеленского о госязыке на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу комментария избранного президента Украины Владимира Зеленского по теме закона о языке.
Обновлено в 08:55
Энергетика
Белоруссия оценила потери из-за поставок некачественной нефти из РФ
Поставки некачественной нефти из России лишили Белоруссию возможности получить прибыль в размере около $100 млн.
Обновлено в 08:04
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
Православные верующие, стремящиеся соблюдать требования своей религии, отказываются от многих продуктов на протяжении всего Великого поста, однако лишь два дня подразумевают полный отказ от пищи — Чистый понедельник, который в 2019 году пришелся на 11 марта, и Страстная пятница.
Обновлено в 07:01
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Общество
Опубликован длинный список премии «Большая книга»
Глава Совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов на пресс-конференции огласил длинный список премии.
Обновлено в 08:07
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Авто
Новый Honda BR-V за 1 млн рублей представлен официально
Компания Honda представила на автосалоне в Джакарте обновленную версию бюджетного кроссовера Honda BR-V.
Обновлено в 08:04
Футбол
Мамаев заявил, что готов понести любое наказание
Обновлено в 08:59
Энергетика
Нефть «тянется» к отметке $75 за баррель
Стоит отметить, что запасы сырой нефти в Штатах выросли за последние пять недель в четыре раза.
Обновлено в 08:52