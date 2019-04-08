Политика

Владимир Познер высказался о национальной идее РоссииСвободная Пресса 03:35

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер назвал правду единственно возможной национальной идеей для россиян. Такое мнение он высказал во время одного из выступлений перед своими поклонниками в ресторане «Жеральдин».
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Владимир Познер
Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды, вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет.
— Владимир Познер, телеведущийИзвестия 00:24

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Владимир Познер
Телеведущий
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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