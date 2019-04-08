Владимир Познер высказался о национальной идее РоссииСвободная Пресса 03:35

Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды, вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет.

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер назвал правду единственно возможной национальной идеей для россиян. Такое мнение он высказал во время одного из выступлений перед своими поклонниками в ресторане «Жеральдин».

Политика Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.

Общество В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с предложением разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Шоу-бизнес Марат Башаров после развода отписал бывшей жене квартиру После громкого заявления жены Марат Башаров попытался спасти семью. В начале марта он прилетел в Таиланд, где отдыхали его жена и сын.

Энергетика Саудовская Аравия грозит отказаться от доллара при продаже нефти ОПЕК+ на встрече в июне собирается отказаться от сокращения добычи нефти.

Армия и оружие Войска Хафтара начали покидать аэропорт Триполи Войска Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара начали покидать занятый ими ранее международный аэропорт в Триполи, пишут Aljazeera и Sky News Arabia.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Единоборства Макгрегор восхитился победой Лобова в кулачных боях Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своем Twitter поделился мнением о дебюте своего друга Артёма Лобова в кулачных боях в промоушене Bare Knuckle FC.

Шоу-бизнес Волочкова пригласила домой Малахова после скандальной бани с Собчак Балерина Анастасия Волочкова рассказала подписчикам в инстаграме об интервью телеведущему Андрею Малахову, в котором она поделилась подробностями своей жизни.

Происшествия Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.

Авто Автомобили Ravon вернутся в Россию Компания GM Uzbekistan, в мае 2018 года прекратившая поставки автомобилей под маркой Ravon на российский рынок, возобновила экспорт в соседние страны.

Экономика Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".

Политика Ягланд назвал возможный выход России из СЕ «потрясением для Европы» Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд предупредил, что возможный выход России из организации может обернуться потрясением для Европы.

Музыка YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс» Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".

Кино Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.

Политика Путин назвал приоритетом поставку С-400 в Турцию Завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетом для Москвы и Анкары, заявил президент России Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Происшествия Суд вынес приговор по второму делу свердловского «маньяка из МЧС» 8 апреля Свердловский облсуд вынес приговор по второму уголовному делу в отношении бывшего спасателя Алексея Фалькина, который ранее получил пожизненный срок за серию нападений на женщин.

Происшествия В МЧС назвали причину пожара в строящемся конгресс-холле в Челябинске Предварительной причиной возгорания в понедельник на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске стало неосторожное обращение с огнем в ходе работ, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Политика Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Лукашенко считает, что выборы на Украине выиграет Порошенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что действующий глава Украины Пётр Порошенко победит во втором туре президентских выборов в стране.