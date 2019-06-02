Владимир Познер попал в базу данных «Миротворца»Российская газета 04:07

Имя известного российского журналиста и телеведущего Владимира Познера внесено в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Гаджеты Foxconn остановила производство смартфонов Huawei Компания Foxconn на чьих линиях собирается различная техника крупных брендов, приостановила производство смартфонов бренда Huawei.

Политика Мэр Лондона обвинил Трампа в фашизме Мэр Лондона Садик Хан уподобил президента США Дональда Трампа фашисту.

Культура Картину выходца из России продали на аукционе во Франции за €390 тысяч Картина «Gris, vert bleu» — в переводе серое, сине-зеленое — француза русского происхождения Сержа Полякова ушла с молотка на аукционе в коммуне Довиль во Франции за 390 тысяч евро.

Общество В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника "Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.

Происшествия Взрывы в Дзержинске повредили 100 детсадов и школ Последствия взрывов на заводе в общей сложности затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

Происшествия Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Шоу-бизнес Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.

Единоборства Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.

Происшествия Морено надел футболку с изображением погибшего Рейеса на награждении в финале ЛЧ Игрок появился в футболке с его изображением на церемонии награждения после финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:0). На майке также была надпись: «Я люблю тебя, брат».

Спорт Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".

Происшествия Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник Известный российский юрист и политик, бывший генеральный прокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет, сообщил РИА Новости представитель Омского госуниверситета.

Происшествия В Ливии взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля По меньшей мере 18 человек получили ранения при взрыве двух начиненных взрывчаткой автомобиля у штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерна на востоке страны, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на медиков.

Происшествия Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно Косовский спецназ во время вторжения на север сербского края 28 мая применил силу чрезмерно и неоправданно.

Наука Обнаружена связь между варикозным расширением вен и уровнем интеллекта Учёные из Института цитологии и генетики СО РАН и Новосибирского государственного университета провели исследование генетических причин варикоза и обнаружили, что предрасположенность к варикозному расширению вен связана с уровнем интеллекта человека.

Происшествия На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна Установлено, что тяжелый предмет сбросил с одного из верхних этажей жилого дома шестилетний ребенок, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК по региону.

Политика Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа В Сети впервые опубликованы сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему.

Политика Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17 Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.

Политика Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.

Транспорт Волгодонск не успеют эвакуировать в случае ЧП на Ростовской АЭС Председатель общественной палаты города Волгодонска (Ростовская область) заявил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Ростовской АЭС около 170 тысяч жителей не успеют оперативно эвакуировать, так как они практически окажутся в "блокаде".

Общество «Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 2 июня На воскресенье, 2 июня, в Москве и области объявлен «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром, грозой и риском возникновения пожаров.

Хоккей «Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛ Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» нанес разгромное поражение команде «Сент-Луис Блюз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли нынешнего сезона.

Футбол Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой после победы «Ливерпуля» в ЛЧ Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что после победы в финале футбольной Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом» поговорил по телефону с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.