Политика
Владимир Познер попал в базу «Миротворца»Life.ru 05:31
Российского журналиста и телеведущего Владимира Познера добавили в базу украинского сайта "Миротворец", после того как он побывал в Крыму. На сайте сказано, что Познер сознательно нарушил государственную границу Украины. Также журналисту вменяется "участие в пропагандистских мероприятиях России".
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с чего всё началось
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что поводом для включения его в базу данных украинского сайта «Миротворец» может быть поездка в Ялту, где он в качестве председателя жюри участвовал в конкурсе «ТЭФИ-Капитал», сообщается на сайте Познера.РБК08:55
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