Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»Коммерсантъ 08:23
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции. Об этом господин Потанин заявил в интервью Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Космос
Астрономы сфотографировали шторм на планете у далекой звезды
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Алина Кабаева рассказала все о своей семье
Главная российская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала журналу "Аэроэкспресс" все о своем детстве.
Обновлено в 10:16
Общество
Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову заметили с мужчиной в Испании
Недавно Бузова вместе с мамой улетела в Барселону, чтобы отметить день рождения родительницы.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Суд оштрафовал пятерых участников московской акции за свободный интернет
Обновлено в 10:48
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
Правительство России предоставит Киргизии $30 млн в качестве безвозмездной финансовой помощи для поддержки госбюджета этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:04
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Здоровье
Число заболевших корью воронежцев выросло до 12
В Воронеже зарегистрировано уже 12 случаев заболевания корью.
Обновлено в 09:19
Авто
FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler
Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Политика
В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ
Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп»
Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).
Обновлено в 06:39
Общество
Прокуратура нашла нарушения в скандально известном роддоме в Башкирии
Прокуратура Салавата выявила нарушения трудового законодательства в перинатальном центре, врачи которого встретили смехом данные о своих зарплатах.
Обновлено в 04:40
Экономика
Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий
Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.
Обновлено в 06:40
Политика
На Украине намерены возбудить уголовное дело против Бойко и Медведчука
На Украине возбуждают уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы в связи с их поездкой в Россию.
Обновлено в 13:18
Экономика
Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России
Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.
Обновлено в 12:15
Авто
Автомобили каршеринга могут оснастить сканерами сетчатки глаза
Как пояснил депутат, если датчик уловит запах спиртного, а сканер сетчатки глаза определит расширение зрачков у водителя, употребившего наркотик, то автомобиль не заведется.
Обновлено в 07:11
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.
Обновлено в 09:14
Политика
Путин подвинул своего охранника на встрече с участниками Универсиады
Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады, которая две недели назад завершилась в Красноярске, сделал замечание сотруднику службы охраны и попросил его не загораживать камеру.
Обновлено в 13:09
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:47
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Игры
Wolfenstein: Youngblood получила сюжетный трейлер и дату релиза
Обновлено в 10:40
Политика
Помпео заявил, что Россия проводит против Запада «операции влияния»
"Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии, и теперь включают в себя операции влияния, направленные против Америки и Запада", - полагает госсекретарь.
Обновлено в 09:13
Спорт
Бутырская высказалась об отношениях Медведевой и Тутберидзе
Обновлено в 09:52
Космос
Астрономы из METI поддержали гипотезу «галактического зоопарка»
Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.
Обновлено в 06:37