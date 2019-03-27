Экономика

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»Коммерсантъ 08:23

Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции. Об этом господин Потанин заявил в интервью Bloomberg.
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Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»

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Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

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В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).
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Прокуратура Салавата выявила нарушения трудового законодательства в перинатальном центре, врачи которого встретили смехом данные о своих зарплатах.
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Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа. По оценке журнала Forbes, обладая личным состоянием в 15,4 млрд долларов, в 2015 году Потанин стал богатейшим жителем России.
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