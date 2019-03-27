Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»Коммерсантъ 08:23
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции. Об этом господин Потанин заявил в интервью Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Происшествия
Защита предложила за Абызова залог в 1 млрд рублей
Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова попросила отпустить подзащитного под залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 11:24
Политика
Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова
Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено в 07:20
Авто
Ford сворачивает производство в России
Рыночная доля легковых автомобилей Ford на российском рынке неуклонно снижается в течение последних лет.
Обновлено в 05:47
Хоккей
КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги
Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.
Обновлено в 04:02
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:47
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Кино
Режиссера Соловьева госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 14:31
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Футбол
Вместе с Кириченко «Уфу» покинул старший тренер Михаил Куприянов
Старший тренер Михаил Куприянов покинул "Уфу" вместе с российским специалистом Дмитрием Кириченко, сообщает официальный сайт уфимцев.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Происшествия
ФСБ проводит обыски у десятков крымских татар
В Крыму после аннексии полуострова против мусульман, в основном крымских татар, сфабриковано уже восемь дел "Хизб ут-тахрир".
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
41-летний актер сериала «Солдаты» Георгий Тесля-Герасимов изменяет жене с 20-летней певицей
Минувшей осенью 41-летний актер подозревал жену в неверности.
Обновлено в 11:00
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны
Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 11:47
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
«Злорадство и зависть»: Анастасия Волочкова резко высказалась о Собчак
Примирения в ходе съемок не получилось – Волочкова осталась недовольна тем, как Собчак себя вела.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Актер Алексей Панин сделал уколы красоты
Актер Алексей Панин опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой ему делают омолаживающие процедуры.
Обновлено вчера в 10:04
Политика
Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено в 11:48
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Футбол
«Бавария» может приобрести Хаверца
Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Баварии».
Обновлено в 09:02
Происшествия
В офис московского «Яблока» нагрянула полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:20
Политика
В вину брянскому депутату Бадырханову вменили скандал в ресторане
Стало известно, почему в Брянском отделении ЛДПР решили исключить из партии Мухтара Бадырханова.
Обновлено в 09:16
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Говоря о массовом спорте, Путин отдельно остановился на развитии детского спорта.
Обновлено в 12:00
Политика
США собрались высадиться на Луне в ближайшие пять лет
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:07
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Политика
Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия
Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Футбол
Черышев попал в основной состав команды недели FIFA 19
В основной состав попал полузащитник сборной России Денис Черышев.
Обновлено в 11:48