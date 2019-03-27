Экономика

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»Коммерсантъ 08:23

Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции. Об этом господин Потанин заявил в интервью Bloomberg.
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Владелец «Норникеля» решил снизить дивиденды. Акции тут же подешевели

РБК11:20

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»

Коммерсантъ08:23

Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях

Интерфакс03:29

Потанину будет непросто подвинуть идею с дивидендами «Норникеля»

Finam.Ru09:00

Акции «Норникеля» упали на 3,5% на новостях о предложении Потанина снизить дивиденды ГМК

ТАСС04:29

Владимир Потанин хочет продолжить спор с UC Rusal

Ведомости08:11

Акции «Норникеля» теряют 3,6%, индекс Мосбиржи снижается на 0,12%

ПРАЙМ03:28
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Происшествия

Защита предложила за Абызова залог в 1 млрд рублей

Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова попросила отпустить подзащитного под залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 11:24
Политика

Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова

Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено в 07:20
Авто

Ford сворачивает производство в России

Рыночная доля легковых автомобилей Ford на российском рынке неуклонно снижается в течение последних лет.
Обновлено в 05:47
Хоккей

КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги

Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.
Обновлено в 04:02
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:47
Политика

На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией

Обновлено в 04:21
Кино

Режиссера Соловьева госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 14:31
Политика

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Футбол

Вместе с Кириченко «Уфу» покинул старший тренер Михаил Куприянов

Старший тренер Михаил Куприянов покинул "Уфу" вместе с российским специалистом Дмитрием Кириченко, сообщает официальный сайт уфимцев.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Происшествия

ФСБ проводит обыски у десятков крымских татар

В Крыму после аннексии полуострова против мусульман, в основном крымских татар, сфабриковано уже восемь дел "Хизб ут-тахрир".
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

41-летний актер сериала «Солдаты» Георгий Тесля-Герасимов изменяет жене с 20-летней певицей

Минувшей осенью 41-летний актер подозревал жену в неверности.
Обновлено в 11:00
Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны

Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 11:47
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

«Злорадство и зависть»: Анастасия Волочкова резко высказалась о Собчак

Примирения в ходе съемок не получилось – Волочкова осталась недовольна тем, как Собчак себя вела.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Актер Алексей Панин сделал уколы красоты

Актер Алексей Панин опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой ему делают омолаживающие процедуры.
Обновлено вчера в 10:04
Политика

Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено в 11:48
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Футбол

«Бавария» может приобрести Хаверца

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Баварии».
Обновлено в 09:02
Происшествия

В офис московского «Яблока» нагрянула полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:20
Политика

В вину брянскому депутату Бадырханову вменили скандал в ресторане

Стало известно, почему в Брянском отделении ЛДПР решили исключить из партии Мухтара Бадырханова.
Обновлено в 09:16
Политика

Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта

Говоря о массовом спорте, Путин отдельно остановился на развитии детского спорта.
Обновлено в 12:00
Политика

США собрались высадиться на Луне в ближайшие пять лет

Обновлено вчера в 23:53
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:07
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Политика

Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Футбол

Черышев попал в основной состав команды недели FIFA 19

В основной состав попал полузащитник сборной России Денис Черышев.
Обновлено в 11:48
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа. По оценке журнала Forbes, обладая личным состоянием в 15,4 млрд долларов, в 2015 году Потанин стал богатейшим жителем России.
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Норникель
Российская компания
Российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина».
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