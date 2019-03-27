Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»Коммерсантъ 08:23
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции. Об этом господин Потанин заявил в интервью Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Политика
AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину
Окружной районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну для российского актера Федора Добронравова, говорится в материалах суда.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Экс-министр Абызов доставлен в суд
Бывшего министра Отрытого правительства Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы, который изберет ему меру пресечения.
Обновлено в 09:02
Экономика
Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии
В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено в 08:30
Политика
Оппозиция назвала дело против Медведчука и Бойко циничной манипуляцией
"Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала намерение прокуратуры открыть дело против кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы местью и манипуляцией.
Обновлено в 09:30
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Политика
Совфед поддержал ужесточение наказаний за создание ОПГ
Ужесточение уголовного наказания организаторов преступных сообществ одобрил Совет Федерации, сообщается 27 марта на правительственном портале.
Обновлено в 08:16
Происшествия
У Абызова нашли недвижимость в Италии и Великобритании
Следователь сообщил в суде, что у бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова есть недвижимость в Великобритании и Италии.
Обновлено в 10:29
Общество
Крупной уральской пивоварне Jaws запретили производить алкоголь
Росалкогольрегулирование запретило производить крафтовое пиво крупной пивоварне Jaws Brewery из Белоярского, которая поставляет его в десятки российских городов и за границу.
Обновлено в 09:33
Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда
Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
Обновлено в 10:03
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Москве задержали участников автопробега во вторую годовщину забастовки против системы «Платон»
На участке МКАД между Рижским и Рублевским шоссе сотрудники ДПС остановили около десятка машин, которые участвовали в автопробеге в честь второй годовщины всероссийской забастовки дальнобойщиков против системы «Платон».
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»
В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК в Ираке
Обновлено в 05:50
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока – 2»
Хольтмайер отметил, что за последние годы продажи газа в его концерне выросли, а Германия продолжит нуждаться в газе до 2035-2040-х годов.
Обновлено в 07:36
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист
Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает Reuters.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).
Обновлено в 06:39
Авто
FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler
Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 06:59
Общество
Австралиец случайно дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов долларов
Мужчина из австралийского Мельбурна дважды стал обладателем крупного лотерейного выигрыша в размере 23 миллионов австралийских долларов (более 16,2 миллиона долларов США), про второй билет c выигрышными номерами австралиец забыл, сообщает газета Age.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Британского солдата наказали за неисполнение приказа в виртуальном бою
Солдата обвинили в неисполнении приказа и в качестве наказания отправили в выходные дни в пригород Эдинбурга охранять Редфордские казармы.
Обновлено в 09:59
Космос
«Марсианские» микробы полтора года жили на обшивке МКС
На протяжении двух лет микробы подвергались разным экстремальным воздействиям, схожих с условиями открытого космоса и пребывания на Марсе.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова
В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
Рамос: «Я не возвращал Зидана в „Реал“»
Защитник "Реала" Серхио Рамос высказался по поводу возвращения на тренерский мостик Зинедина Зидана.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49