Экономика

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»Коммерсантъ 08:23

Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции. Об этом господин Потанин заявил в интервью Bloomberg.
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Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»

Коммерсантъ08:23

Владимир Потанин хочет продолжить спор с UC Rusal

Ведомости08:11

Акции «Норникеля» теряют 3,6%, индекс Мосбиржи снижается на 0,12%

ПРАЙМ03:28

Акции «Норникеля» упали на 3,5% на новостях о предложении Потанина снизить дивиденды ГМК

ТАСС04:29

Потанин возобновит переговоры с Rusal о снижении дивидендов «Норникеля»

РБК04:02

Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях

Интерфакс03:29

Потанину будет непросто подвинуть идею с дивидендами «Норникеля»

Finam.Ru09:00
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Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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Экономика

Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии

В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено в 08:30
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Оппозиция назвала дело против Медведчука и Бойко циничной манипуляцией

"Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала намерение прокуратуры открыть дело против кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы местью и манипуляцией.
Обновлено в 09:30
Политика

Кемеровская область официально получила второе название

Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Политика

Совфед поддержал ужесточение наказаний за создание ОПГ

Ужесточение уголовного наказания организаторов преступных сообществ одобрил Совет Федерации, сообщается 27 марта на правительственном портале.
Обновлено в 08:16
Происшествия

У Абызова нашли недвижимость в Италии и Великобритании

Следователь сообщил в суде, что у бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова есть недвижимость в Великобритании и Италии.
Обновлено в 10:29
Общество

Крупной уральской пивоварне Jaws запретили производить алкоголь

Росалкогольрегулирование запретило производить крафтовое пиво крупной пивоварне Jaws Brewery из Белоярского, которая поставляет его в десятки российских городов и за границу.
Обновлено в 09:33
Политика

Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда

Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
Обновлено в 10:03
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Происшествия

В Москве задержали участников автопробега во вторую годовщину забастовки против системы «Платон»

На участке МКАД между Рижским и Рублевским шоссе сотрудники ДПС остановили около десятка машин, которые участвовали в автопробеге в честь второй годовщины всероссийской забастовки дальнобойщиков против системы «Платон».
Обновлено в 10:37
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Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова

Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия

Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»

В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК в Ираке

Обновлено в 05:50
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока – 2»

Хольтмайер отметил, что за последние годы продажи газа в его концерне выросли, а Германия продолжит нуждаться в газе до 2035-2040-х годов.
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В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
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Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист

Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает Reuters.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).
Обновлено в 06:39
Авто

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Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
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Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 06:59
Общество

Австралиец случайно дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов долларов

Мужчина из австралийского Мельбурна дважды стал обладателем крупного лотерейного выигрыша в размере 23 миллионов австралийских долларов (более 16,2 миллиона долларов США), про второй билет c выигрышными номерами австралиец забыл, сообщает газета Age.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Британского солдата наказали за неисполнение приказа в виртуальном бою

Солдата обвинили в неисполнении приказа и в качестве наказания отправили в выходные дни в пригород Эдинбурга охранять Редфордские казармы.
Обновлено в 09:59
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Петербуржец заплатит 56 млн рублей за перепланировку в квартире

Обновлено в 07:32
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«Марсианские» микробы полтора года жили на обшивке МКС

На протяжении двух лет микробы подвергались разным экстремальным воздействиям, схожих с условиями открытого космоса и пребывания на Марсе.
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Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова

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Защитник "Реала" Серхио Рамос высказался по поводу возвращения на тренерский мостик Зинедина Зидана.
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Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
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