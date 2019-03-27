Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»Коммерсантъ 08:23
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции. Об этом господин Потанин заявил в интервью Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:58, Ашберн
Здоровье
Как дешевле организовать доступную медицину в новостройках Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель правительства России Дмитрий Медведев договорились о выделении средств на офисы врачей общей практики.
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны
Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.
Обновлено в 10:59
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Политика
Парламент Великобритании поддержал новые сроки Brexit
По результатам прошедшего голосования, большинство членов парламента Соединённого Королевства поддержали новые даты выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой ответил на обвинения в её смерти
Первый муж Юлии Началовой и экс-участник группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской впервые прокомментировал смерть певицы.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Абызова
Как отмечается, Русаков был одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве и преступном сообществе, которое было возбуждено против бывшего министра "Открытого правительства" России Михаила Абызова.
Обновлено в 14:40
Футбол
Вадим Евсеев назначен главным тренером «Уфы»
Обновлено в 12:53
Гаджеты
Huawei начала принимать заказы на смартфон P30 Lite
Обновлено в 07:49
Авто
Новейший смартфон Huawei не смог открыть автомобиль. Хотя должен был
Выступая на сцене, генеральный директор компании Ричард Ю упомянул про одну из многочисленных фишек смартфона – им можно открывать автомобили с бесключевым доступом.
Обновлено в 14:00
Футбол
Медведев назвал сумму, необходимую для достройки «Газпром Арены»
Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько необходимо ещё потратить на «Газпром Арену», чтобы привести стадион в идеальное состояние.
Обновлено в 13:51
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Кино
Крис Эванс назвал свою любимую сцену в киновселенной Marvel
В первом фильме все же было ощущение, что руки у моего персонажа связаны. Поэтому в нем я просто сделал все возможное, чтобы не мешать.
Обновлено в 01:26
Политика
Европарламент одобрил запрет на пластиковые стаканчики
В конце октября 2018 года ЕП проголосовал за полный запрет использования одноразовых пластиковых изделий на территории Евросоюза.
Обновлено в 13:24
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Футбол
В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча
Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.
Обновлено в 13:25
Политика
В США заявили, что уверены в безопасности Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 19:23
Политика
Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован
Бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник экс-президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге.
Обновлено в 15:34
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В головном офисе Swedbank проходят обыски
Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank.
Обновлено в 07:00
Политика
В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ
Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Политика
Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля
Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.
Обновлено в 18:08
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02