Экономика

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»Коммерсантъ 08:23

Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции. Об этом господин Потанин заявил в интервью Bloomberg.
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Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз вслед за нефтью

Интерфакс12:33

Владелец «Норникеля» решил снизить дивиденды. Акции тут же подешевели

РБК11:20

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Акции «Норникеля» упали на 3,5% на новостях о предложении Потанина снизить дивиденды ГМК

ТАСС04:29

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»

Коммерсантъ08:23
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Как дешевле организовать доступную медицину в новостройках Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель правительства России Дмитрий Медведев договорились о выделении средств на офисы врачей общей практики.
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В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны

Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.
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«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
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Парламент Великобритании поддержал новые сроки Brexit

По результатам прошедшего голосования, большинство членов парламента Соединённого Королевства поддержали новые даты выхода страны из Евросоюза.
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Бывший муж Началовой ответил на обвинения в её смерти

Первый муж Юлии Началовой и экс-участник группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской впервые прокомментировал смерть певицы.
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Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Абызова

Как отмечается, Русаков был одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве и преступном сообществе, которое было возбуждено против бывшего министра "Открытого правительства" России Михаила Абызова.
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Украинец Усик отказался от боя с россиянином Лебедевым и потерял титул

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Huawei начала принимать заказы на смартфон P30 Lite

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Новейший смартфон Huawei не смог открыть автомобиль. Хотя должен был

Выступая на сцене, генеральный директор компании Ричард Ю упомянул про одну из многочисленных фишек смартфона – им можно открывать автомобили с бесключевым доступом.
Обновлено в 14:00
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Медведев назвал сумму, необходимую для достройки «Газпром Арены»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько необходимо ещё потратить на «Газпром Арену», чтобы привести стадион в идеальное состояние.
Обновлено в 13:51
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МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
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Крис Эванс назвал свою любимую сцену в киновселенной Marvel

В первом фильме все же было ощущение, что руки у моего персонажа связаны. Поэтому в нем я просто сделал все возможное, чтобы не мешать.
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Политика

Европарламент одобрил запрет на пластиковые стаканчики

В конце октября 2018 года ЕП проголосовал за полный запрет использования одноразовых пластиковых изделий на территории Евросоюза.
Обновлено в 13:24
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
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Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
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Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
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В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча

Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.
Обновлено в 13:25
Происшествия

На Украине три человека пострадали при взрыве газа на автостоянке

Обновлено в 17:25
Политика

В США заявили, что уверены в безопасности Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 19:23
Политика

Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован

Бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник экс-президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге.
Обновлено в 15:34
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Мэр Белгорода вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 09:13
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Происшествия

В головном офисе Swedbank проходят обыски

Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank.
Обновлено в 07:00
Политика

В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ

Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Обновлено в 12:17
Политика

Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.
Обновлено в 18:08
Политика

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа. По оценке журнала Forbes, обладая личным состоянием в 15,4 млрд долларов, в 2015 году Потанин стал богатейшим жителем России.
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