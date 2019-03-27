Экономика

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»Коммерсантъ 08:23

Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции. Об этом господин Потанин заявил в интервью Bloomberg.
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Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз вслед за нефтью

Интерфакс12:33

Акции «Норникеля» теряют 3,6%, индекс Мосбиржи снижается на 0,12%

ПРАЙМ03:28

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»

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Владимир Потанин хочет продолжить спор с UC Rusal

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Потанину будет непросто подвинуть идею с дивидендами «Норникеля»

Finam.Ru09:00

Акции «Норникеля» упали на 3,5% на новостях о предложении Потанина снизить дивиденды ГМК

ТАСС04:29

Владелец «Норникеля» решил снизить дивиденды. Акции тут же подешевели

РБК11:20
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
Политика

Британские депутаты одобрили новые даты Brexit

Британские парламентарии проголосовали за закрепление новых дат Brexit в британском законодательстве.
Обновлено в 18:07
Происшествия

В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
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ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду

Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Происшествия

Следователи предъявили обвинение экс-министру Абызову

Следователи предъявили экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве.
Обновлено вчера в 15:15
Гаджеты

В России растут продажи смартфонов с беспроводной зарядкой

"М. видео – Эльдорадо" оценивает прошлогодние продажи смартфонов с беспроводной зарядкой в 2,5 млн штук и 135 млрд руб. В общих штучных продажах смартфонов такие аппараты заняли 8% (+ 3 п. п. к 2017 г.), оценивает представитель "М. видео – Эльдорадо" Валерия Андреева.
Обновлено в 02:20
Авто

Aurus представит парадный кабриолет

Aurus разрабатывает кабриолет для проведения военных парадов. Ожидается, что новинку представят на Параде Победы 9 мая.
Обновлено в 10:59
Музыка

Украинская певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 20:58
Политика

В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено в 12:44
Происшествия

В центре украинского Кировограда прогремели взрывы. Видео

Один из микрорайонов после происшествия оказался обесточенным. В Интернете также появилось видео последствий взрыва.
Обновлено в 15:50
Происшествия

В Китае женщина одновременно родила двойняшек от разных отцов

Удивительный случай произошел в КНР. Женщина родила двойняшек от двух отцов, одновременно.
Обновлено в 13:43
Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Лукаса Эрнандеса

Обновлено в 13:01
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Космос

Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные

Ученые установили, что на Марсе долгое время текли реки, шире и глубже земных в несколько раз.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие

Минобороны Украины получит 36 конфискованных российских ракет

Правительство Украины решило передать министерству обороны 36 конфискованных российских ракет класса "земля-воздух" для системы ПВО С-125 "Печора", передает УНИАН.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля на Алеппо

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку Израиля в районе Алеппо, сбив несколько вражеских целей.
Обновлено в 18:10
Космос

В Сети появилось видео полета очередного НЛО над поверхностью Луны

Автор сюжета запечатлел на нем полет очередного НЛО над поверхностью Луны, используя для своих целей видеокамеру с мощным объективом.
Обновлено в 02:05
Наука

Ученые подтвердили вред потребления красного мяса

Ученые заявили, что даже 50 граммов красного мяса в день может стать причиной преждевременного наступления смерти.
Обновлено в 17:12
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новые частицы

Ученые после долгих лет исследований смогли открыть на территории CERN нескольо экзотических элементарных частиц.
Обновлено в 06:24
Политика

В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис

В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Политика

США намерены объявить новые меры НАТО против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 17:51
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Наука

Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья

Ученые из Великобритании создали алкоголь, который не вызывает интоксикацию организма и не приводит к похмелью.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
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Политика

Участники протестов в Ингушетии выдвинулись в сторону Чечни

Обновлено в 04:38
Авто

Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России

Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Софи Тернер объяснила, почему решила выйти замуж так рано

В новом интервью Rolling Stones, героиней которого Софи стала вместе со своей лучшей подругой и коллегой по сериалу Мэйси Уильямс, она объяснила, почему не задумываясь сказала «да» Джо.
Обновлено в 09:25
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Общество

Глава Росгидромета: в регионах расхищают оборудование метеостанций

В Китае ввели смертную казнь за проникновение на территорию метеостанции и нанесение ей ущерба.
Обновлено в 17:52
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа. По оценке журнала Forbes, обладая личным состоянием в 15,4 млрд долларов, в 2015 году Потанин стал богатейшим жителем России.
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