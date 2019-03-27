Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»Коммерсантъ 08:23
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции. Об этом господин Потанин заявил в интервью Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
Политика
Британские депутаты одобрили новые даты Brexit
Британские парламентарии проголосовали за закрепление новых дат Brexit в британском законодательстве.
Обновлено в 18:07
Происшествия
В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Политика
ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду
Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Следователи предъявили обвинение экс-министру Абызову
Следователи предъявили экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве.
Обновлено вчера в 15:15
Гаджеты
В России растут продажи смартфонов с беспроводной зарядкой
"М. видео – Эльдорадо" оценивает прошлогодние продажи смартфонов с беспроводной зарядкой в 2,5 млн штук и 135 млрд руб. В общих штучных продажах смартфонов такие аппараты заняли 8% (+ 3 п. п. к 2017 г.), оценивает представитель "М. видео – Эльдорадо" Валерия Андреева.
Обновлено в 02:20
Авто
Aurus представит парадный кабриолет
Aurus разрабатывает кабриолет для проведения военных парадов. Ожидается, что новинку представят на Параде Победы 9 мая.
Обновлено в 10:59
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 20:58
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено в 12:44
Происшествия
В центре украинского Кировограда прогремели взрывы. Видео
Один из микрорайонов после происшествия оказался обесточенным. В Интернете также появилось видео последствий взрыва.
Обновлено в 15:50
Происшествия
В Китае женщина одновременно родила двойняшек от разных отцов
Удивительный случай произошел в КНР. Женщина родила двойняшек от двух отцов, одновременно.
Обновлено в 13:43
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Лукаса Эрнандеса
Обновлено в 13:01
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Космос
Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные
Ученые установили, что на Марсе долгое время текли реки, шире и глубже земных в несколько раз.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
Минобороны Украины получит 36 конфискованных российских ракет
Правительство Украины решило передать министерству обороны 36 конфискованных российских ракет класса "земля-воздух" для системы ПВО С-125 "Печора", передает УНИАН.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля на Алеппо
Средства противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку Израиля в районе Алеппо, сбив несколько вражеских целей.
Обновлено в 18:10
Космос
В Сети появилось видео полета очередного НЛО над поверхностью Луны
Автор сюжета запечатлел на нем полет очередного НЛО над поверхностью Луны, используя для своих целей видеокамеру с мощным объективом.
Обновлено в 02:05
Наука
Ученые подтвердили вред потребления красного мяса
Ученые заявили, что даже 50 граммов красного мяса в день может стать причиной преждевременного наступления смерти.
Обновлено в 17:12
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новые частицы
Ученые после долгих лет исследований смогли открыть на территории CERN нескольо экзотических элементарных частиц.
Обновлено в 06:24
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Политика
США намерены объявить новые меры НАТО против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 17:51
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:32
Наука
Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья
Ученые из Великобритании создали алкоголь, который не вызывает интоксикацию организма и не приводит к похмелью.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко
Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Политика
Участники протестов в Ингушетии выдвинулись в сторону Чечни
Обновлено в 04:38
Авто
Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России
Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Софи Тернер объяснила, почему решила выйти замуж так рано
В новом интервью Rolling Stones, героиней которого Софи стала вместе со своей лучшей подругой и коллегой по сериалу Мэйси Уильямс, она объяснила, почему не задумываясь сказала «да» Джо.
Обновлено в 09:25
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Общество
Глава Росгидромета: в регионах расхищают оборудование метеостанций
В Китае ввели смертную казнь за проникновение на территорию метеостанции и нанесение ей ущерба.
Обновлено в 17:52