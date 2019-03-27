Экономика

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»Коммерсантъ 08:23

Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции. Об этом господин Потанин заявил в интервью Bloomberg.
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Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз вслед за нефтью

Интерфакс12:33

Потанину будет непросто подвинуть идею с дивидендами «Норникеля»

Finam.Ru09:00

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»

Коммерсантъ08:23

Владимир Потанин хочет продолжить спор с UC Rusal

Ведомости08:11

Владелец «Норникеля» решил снизить дивиденды. Акции тут же подешевели

РБК11:20

Акции «Норникеля» упали на 3,5% на новостях о предложении Потанина снизить дивиденды ГМК

ТАСС04:29

Акции «Норникеля» теряют 3,6%, индекс Мосбиржи снижается на 0,12%

ПРАЙМ03:28
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
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Ирина Агибалова похудела на 21 килограмм за 3,5 месяца

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BMW рассказала о новой BMW 1-Series

По официальным данным, в обычных версиях (не М-ках) 1-Series получит совершенно новую «четверку», но ее характеристики, к великому сожалению, немцы раскрывать не стали (видимо, готовят сюрприз).
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NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источник

Обновлено в 22:04
Авто

Hyundai готовит новый кроссовер, который будет дешевле модели Creta

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai готовит новинку для глобального рынка.
Обновлено в 05:16
Политика

Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР

Обновлено в 04:55
Политика

США намерены объявить новые меры НАТО против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 17:51
Культура

Минкульт объединит Александринский и Волковский театры

Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 05:32
Авто

В Renault задумались о слиянии с концерном FIAT Chrysler

Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor.
Обновлено в 15:24
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране ГЭС "Эль-Гури", которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электроэнергии в стране, была совершена с использованием дальнобойной снайперской винтовки.
Обновлено в 22:24
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Политика

Дума Владивостока избрала нового мэра города

Депутаты думы Владивостока 23 голосами из 28 избрали нового мэра города, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:51
Происшествия

В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы

В американском городе Сиэтл в результате стрельбы погиб один человек. Об этом сообщает Seattle Times.
Обновлено в 21:06
Армия и оружие

На Камчатке зенитчики «отразили» атаку с воздуха

Зенитный ракетно-артиллерийский дивизион соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России провел учебно-боевые стрельбы на камчатском полигоне "Радыгино".
Обновлено в 22:47
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Экономика

«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации

Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено в 20:55
Политика

США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот

США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено в 18:19
Кино

Умер режиссер Эрекле Бадурашвили

На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Политика

Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 22:04
Спорт

МОК из-за наказания россиян перераспределил медали Олимпиады в Сочи

27 марта исполком Международного олимпийского комитета официально перераспределил медали Олимпиады-2014 в бобслее, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:33
Общество

ВЦИОМ исследовал отношение людей к Осипову

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как забайкальцы относятся к работе врио губернатора региона Александра Осипова.
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Политика

Источник РИА «Новости» сообщил, что Дворкович уехал из России

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович уехал из России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на анонимный источник в окружении Дворковича.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Бузову заметили с мужчиной и букетом в Испании

Телеведущая Ольга Бузова во время отдыха в Испании попала в объективы папарацци в компании неизвестного мужчины.
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Хоккей

Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ

Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 17:20
Политика

Как США планируют вернуться на Луну к 2024 году

Обновлено в 18:10
Политика

Запретить экспорт круглого леса предлагает губернатор Приангарья

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил письмо президенту РФ Владимиру Путину.
Обновлено в 22:02
Политика

Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро

Обновлено в 15:38
Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
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«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного

Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
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В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit

В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено в 18:38
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа. По оценке журнала Forbes, обладая личным состоянием в 15,4 млрд долларов, в 2015 году Потанин стал богатейшим жителем России.
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