Футбол
Владимир Габулов ушел с поста министра спорта Северной ОсетииЭто Кавказ 02:32
Габулов стал министром в ноябре 2018 года, после того как завершил футбольную карьеру. До этого пост главы министерства занимал олимпийский чемпион по вольной борьбе Хасан Бароев.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
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Кети Топурия заявила, что Серябкина разбила чужой Ferrari
По словам певицы, экс-солистка группы Serebro как-то раз разбила Ferrari их хорошего знакомого.
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В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Специалисты Роскачества дали рекомендации по предотвращению возможного взрыва аккумулятора смартфона, сообщает ТАСС.
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Здоровье
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В Подмосковье врачи-неврологи нашли пациента, у которого полностью отсутствует левое полушарие мозга.
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Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
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Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
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Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
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Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
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Утечку радиации обнаружили рядом с затонувшей подлодкой «Комсомолец»
Российские ученые совместно с коллегами из Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в районе затонувшей 30 лет назад атомной подлодки (АПЛ) «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
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Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку
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«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.
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В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото
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18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России
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