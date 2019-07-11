Габулов стал министром в ноябре 2018 года, после того как завершил футбольную карьеру. До этого пост главы министерства занимал олимпийский чемпион по вольной борьбе Хасан Бароев.

Происшествия В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.

Шоу-бизнес Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина "Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.

Экономика 51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России 71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Политика Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика В Судане предотвратили новый государственный переворот Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Происшествия В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.

Политика «Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательным в России Генеральная прокуратура России заявила, что деятельность в стране канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев" нежелательна.

Игры Valve будет экспериментировать в Steam Labs Компания Valve анонсировала новую тестовую систему, посвящённую экспериментальным функциям, которая называется Steam Labs.

Интернет Работа Twitter восстанавливается после сбоя Работа социальной сети Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии.

Экономика Финансовая грамота: банкам не позволят вводить клиентов в заблуждение Совместная рабочая группа СРО НФА и НАУФОР при участии ЦБ разработала и в течение недели представит внутренний стандарт, который устанавливает требования к продажам.

Происшествия 35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона Специалисты Роскачества дали рекомендации по предотвращению возможного взрыва аккумулятора смартфона, сообщает ТАСС.

Здоровье Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье В Подмосковье врачи-неврологи нашли пациента, у которого полностью отсутствует левое полушарие мозга.

Политика Слова Меркель во время приступа прочли по губам Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".

Политика Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество Президент США Дональд Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Белом доме и обсудит укрепление экономических отношений и сотрудничество в сфере безопасности, говорится в распространенном в пятницу сообщении Белого дома.

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4% Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.

Политика Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.

Происшествия Утечку радиации обнаружили рядом с затонувшей подлодкой «Комсомолец» Российские ученые совместно с коллегами из Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в районе затонувшей 30 лет назад атомной подлодки (АПЛ) «Комсомолец» в 100 тыс. раз.

Здоровье 30% населения планеты страдают от болезней печени Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.

Политика Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.

Политика Президент Бразилии может назначить сына послом в США Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможности назначения своего сына Эдуарду Болсонару в качестве посла в Вашингтоне.

Общество «Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.

Гаджеты В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.

Армия и оружие 18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".