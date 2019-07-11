Футбол

Владимир Габулов ушел с поста министра спорта Северной ОсетииЭто Кавказ 02:32

Габулов стал министром в ноябре 2018 года, после того как завершил футбольную карьеру. До этого пост главы министерства занимал олимпийский чемпион по вольной борьбе Хасан Бароев.
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Спустя полгода Габулов ушел с поста министра спорта Осетии. Теперь он будет возрождать «Аланию»

Sport24.ru09:00

Менее года проработал в правительстве Северной Осетии бывший вратарь сборной России по футболу

Эхо Москвы04:04

Габулов будет работать без оплаты труда на посту президента «Алании Владикавказ»

Чемпионат07:10

Владимир Габулов станет президентом «Алании»

РИА Новости07:32

«Душа болит за родную республику». Габулов уходит из политики — вспоминаем его первое интервью в качестве министра спорта

Матч ТВ05:21

Габулов подал в отставку с поста министра спорта Северной Осетии и может перейти в «Аланию»

Sportbox.RU03:32

Габулов ушел с поста министра спорта Северной Осетии и может получить работу в «Алании»

Советский спорт04:57
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
Происшествия

В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина

"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено в 16:32
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Политика

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

Обновлено в 08:39
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Политика

Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:58
Политика

В Судане предотвратили новый государственный переворот

Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Обновлено в 17:19
Происшествия

В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр

Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено в 16:17
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательным в России

Генеральная прокуратура России заявила, что деятельность в стране канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев" нежелательна.
Обновлено в 13:38
Игры

Valve будет экспериментировать в Steam Labs

Компания Valve анонсировала новую тестовую систему, посвящённую экспериментальным функциям, которая называется Steam Labs.
Обновлено в 15:26
Интернет

Работа Twitter восстанавливается после сбоя

Работа социальной сети Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии.
Обновлено в 17:15
Экономика

Финансовая грамота: банкам не позволят вводить клиентов в заблуждение

Совместная рабочая группа СРО НФА и НАУФОР при участии ЦБ разработала и в течение недели представит внутренний стандарт, который устанавливает требования к продажам.
Обновлено в 17:01
Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес

Кети Топурия заявила, что Серябкина разбила чужой Ferrari

По словам певицы, экс-солистка группы Serebro как-то раз разбила Ferrari их хорошего знакомого.
Обновлено в 16:37
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

Специалисты Роскачества дали рекомендации по предотвращению возможного взрыва аккумулятора смартфона, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:35
Здоровье

Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье

В Подмосковье врачи-неврологи нашли пациента, у которого полностью отсутствует левое полушарие мозга.
Обновлено в 13:50
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Политика

Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество

Президент США Дональд Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Белом доме и обсудит укрепление экономических отношений и сотрудничество в сфере безопасности, говорится в распространенном в пятницу сообщении Белого дома.
Обновлено в 18:47
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Обновлено в 12:23
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Политика

Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Утечку радиации обнаружили рядом с затонувшей подлодкой «Комсомолец»

Российские ученые совместно с коллегами из Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в районе затонувшей 30 лет назад атомной подлодки (АПЛ) «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
Обновлено 09 июля в 13:28
Здоровье

30% населения планеты страдают от болезней печени

Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Политика

Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку

Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.
Обновлено в 10:28
Политика

Президент Бразилии может назначить сына послом в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможности назначения своего сына Эдуарду Болсонару в качестве посла в Вашингтоне.
Обновлено в 19:00
Общество

«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.
Обновлено в 13:14
Гаджеты

В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото

В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России

В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:44
Энергетика

Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины

Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено в 11:04
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Владимир Габулов
Российский политик
Российский политик, в прошлом футболист, игравший на позиции вратаря. Заслуженный мастер спорта России.
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