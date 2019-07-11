Футбол

Министр спорта Осетии Владимир Габулов ушел в отставкуРоссийская газета 09:41

Владимир Габулов занимал пост министра спорта республики с ноября 2018 года. До этого он играл в разные годы за московский ЦСКА, краснодарскую "Кубани", пермский "Амкар", московское "Динамо", бельгийский "Брюгге".
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Спустя полгода Габулов ушел с поста министра спорта Осетии. Теперь он будет возрождать «Аланию»

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