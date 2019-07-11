Футбол

Владимир Габулов ушел с поста главы Минспорта Северной ОсетииВестник Кавказа 07:37

Владимир Габулов по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола. Об этом сам бывший вратарь сборной России рассказал сегодня.
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Спустя полгода Габулов ушел с поста министра спорта Осетии. Теперь он будет возрождать «Аланию»

Sport24.ru09:00

Габулов ушел с поста министра спорта Северной Осетии и может получить работу в «Алании»

Советский спорт04:57

Менее года проработал в правительстве Северной Осетии бывший вратарь сборной России по футболу

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Габулов уходит с поста министра спорта Северной Осетии. Возможно, в «Аланию»

Sports.ru04:18

Габулов будет работать без оплаты труда на посту президента «Алании Владикавказ»

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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:34, Вашингтон
Общество

Глава Зауралья лично проверил выполнение работ по обращениям граждан

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков теперь намерен лично проверять, как органы власти региона отрабатывают обращения жителей.
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Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
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Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
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Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.
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В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

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Шоу-бизнес

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Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
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Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог

"Соединенные Штаты крайне озабочены тем, что налог на цифровые услуги, который, как ожидается, будет одобрен завтра французским Сенатом, несправедливо направлен против американских компаний", - заявил он.
Обновлено вчера в 17:22
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Финансы

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Политика

Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду

Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

Воронежский Ил-112В станет легче на 2 тонны

Массу воронежского военно-транспортного самолета Ил-112В снизят минимум на 2 тонны, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Политика

Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 12:45
Политика

Двадцатый выпускник «школы губернаторов» возглавил российский регион

Развозжаев стал двадцатым выпускников «школы губернаторов», который возглавил регион РФ.
Обновлено в 13:59
Футбол

УЕФА назвал схему распределения доходов в еврокубках

УЕФА презентовал схему распределения доходов от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
Обновлено в 10:25
Экономика

Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО

Документ предполагает увеличение свободы страховщиков при определении тарифа, отмену зависимости цены ОСАГО от мощности автомобиля и территории использования, а также рост выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб. Сейчас тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую цену для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей, пояснили в Минфине.
Обновлено в 13:32
Футбол

Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака»

Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек

Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева гуляют по Юрмале без охраны

Судя по фото, 5-летние Лиза и Гарри гуляют по парку в Юрмале без охраны.
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Политика

Рада отказалась отправить Климкина в отставку

Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 10:37
Политика

МИД осудил протесты против салютов в честь освобождения Риги и Таллина

В свою очередь, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразил протест из-за планов Москвы устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги в ходе Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:38
Политика

Главу МВД Крыма сняли с должности

Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
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Капитан иранского танкера арестован властями Гибралтара

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В России подорожали сразу четыре модели Kia

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Стало известно, что Меркель шептала во время приступа

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 14:01
Политика

Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии

Обновлено вчера в 05:44
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Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
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Седокова, Хилькевич и Боня оказались в одной команде в «Форте Боярд»

В команде с Анной Седоковой оказались Виктория Боня, Анна Хилькевич, Мария Ивакова и Айза Анохина.
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Российский политик
Российский политик, в прошлом футболист, игравший на позиции вратаря. Заслуженный мастер спорта России.
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