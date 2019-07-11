Владимир Габулов по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола. Об этом сам бывший вратарь сборной России рассказал сегодня.

Общество Глава Зауралья лично проверил выполнение работ по обращениям граждан Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков теперь намерен лично проверять, как органы власти региона отрабатывают обращения жителей.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Политика Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

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Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум "Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.

Финансы Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Политика Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.

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Политика Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев» Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).

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Политика Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны.