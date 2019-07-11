Футбол
Владимир Габулов ушел с поста главы Минспорта Северной ОсетииВестник Кавказа 07:37
Владимир Габулов по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола. Об этом сам бывший вратарь сборной России рассказал сегодня.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:34, Вашингтон
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Глава Зауралья лично проверил выполнение работ по обращениям граждан
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Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.
Обновлено в 12:57
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Общество
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Экономика
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Армия и оружие
Воронежский Ил-112В станет легче на 2 тонны
Массу воронежского военно-транспортного самолета Ил-112В снизят минимум на 2 тонны, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 05:57
Политика
Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 12:45
Политика
Двадцатый выпускник «школы губернаторов» возглавил российский регион
Развозжаев стал двадцатым выпускников «школы губернаторов», который возглавил регион РФ.
Обновлено в 13:59
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УЕФА назвал схему распределения доходов в еврокубках
УЕФА презентовал схему распределения доходов от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
Обновлено в 10:25
Экономика
Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО
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Футбол
Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака»
Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
Обновлено вчера в 13:13
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При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева гуляют по Юрмале без охраны
Судя по фото, 5-летние Лиза и Гарри гуляют по парку в Юрмале без охраны.
Обновлено в 08:56
Политика
Рада отказалась отправить Климкина в отставку
Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 10:37
Политика
МИД осудил протесты против салютов в честь освобождения Риги и Таллина
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Главу МВД Крыма сняли с должности
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Обновлено в 11:57
Политика
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В России подорожали сразу четыре модели Kia
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Стало известно, что Меркель шептала во время приступа
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Политика
Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины
Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны.
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Происшествия
Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
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Седокова, Хилькевич и Боня оказались в одной команде в «Форте Боярд»
В команде с Анной Седоковой оказались Виктория Боня, Анна Хилькевич, Мария Ивакова и Айза Анохина.
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Караулова появилась перед поклонниками с новой прической
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