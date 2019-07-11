Футбол

Владимир Габулов уходит с поста министра спорта Северной ОсетииЕженедельник Футбол 05:06

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов ушел с поста министра спорта Северной Осетии. Он написал заявление об отставке. Возможно, он будет работать в новом ФК «Алания» (Владикавказ).
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Спустя полгода Габулов ушел с поста министра спорта Осетии. Теперь он будет возрождать «Аланию»

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