Футбол

Владимир Федотов стал первым тренером, получившим желтую карточкуРИА Оренбуржье 01:05

Ростов — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Элдор Шомуродов
11′
Хорен Байрамян
26′
Алексей Ионов
42′
43′
Никита Маляров
49′
Джордже Деспотович
52′
Михаил Сиваков
Антонсен Норманн
54′
61′
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
Хорен Байрамян
Александр Зуев
67′
73′
Никита Маляров
Тимур Аюпов
Алексей Козлов
Арсений Логашов
75′
81′
Вадим Афонин
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
82′
Наставник футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов стал первым в истории российского футбола тренером, который во время игры получил желтую карточку. Произошло это из-за поправок в правила игры. Эпизод случился в матче первого тура РПЛ между «Ростовом» и «Оренбургом».
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РИА Оренбуржье01:05
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