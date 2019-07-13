Футбол
Владимир Федотов стал первым тренером, получившим желтую карточкуРИА Оренбуржье 01:05
Элдор Шомуродов
|11′
Хорен Байрамян
|26′
Алексей Ионов
|42′
|43′
Никита Маляров
|49′
Джордже Деспотович
|52′
Михаил Сиваков
Антонсен Норманн
|54′
|61′
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
Хорен Байрамян
Александр Зуев
|67′
|73′
Никита Маляров
Тимур Аюпов
Алексей Козлов
Арсений Логашов
|75′
|81′
Вадим Афонин
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
|82′
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
30
Песьяков
25
Логашов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
17
Норманн
7
Еременко
11
Ионов
8
Попов
23
Зуев
9
Сигурдарсон
56
Довбня
31
Шахов
3
Сиваков
66
Козлов
12
Малых
29
Афонин
5
Аюпов
13
Терехов
32
Кулишев
9
Деспотович
8
Мишкич
Оренбург
Расстановка 3‑5‑2
Наставник футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов стал первым в истории российского футбола тренером, который во время игры получил желтую карточку. Произошло это из-за поправок в правила игры. Эпизод случился в матче первого тура РПЛ между «Ростовом» и «Оренбургом».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:15, Вашингтон
Спорт
Россия вышла в финал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций, переиграв команду Польши.
Обновлено в 01:03
Общество
Новые дома для пострадавших от паводка построят до октября 2020 года
Новые дома для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, построят до октября 2020 года.
Обновлено в 02:41
Авто
Редкий Lamborghini Countach 1984 года выставлен на продажу
На торги, проводимые аукционной площадкой Motor Car Gallery, будет выставлен уникальный спорткар Lamborghini Countach 1984 года выпуска, владельцем которого был легендарный автогонщик Марио Андретти.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Адвокат забыла в женском туалете кольца за 3 млн рублей
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Актер Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Обновлено в 02:23
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
В Крыму заявили о желании Зеленского подражать Путину
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Макрон объявил о создании во Франции военно-космического командования
По словам Макрона, новое командование будет создано, «чтобы обеспечить развитие и укрепление космических возможностей» Франции.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США
7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.
Обновлено в 02:55
Политика
Немецкий врач поставил диагноз Меркель
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке проанализировал видео и другие данные о приступах дрожи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и рассказал о возможном диагнозе политика.
Обновлено вчера в 19:52
Здоровье
Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья
Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Футбол
Александр Бубнов: «„Спартак“ не играет в оформленную игру, больше импровизирует»
В первом тайме «Спартак» тяжело играл в атаке. Во втором подопечные Кононова задавили «Сочи».
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Избирком уточнил причины недопуска Соболь на выборы в Мосгордуму
Среди причин отказа Соболь в участии в выборах называется несоответствие информации в паспортных данных, в том числе адресов проживания избирателей.
Обновлено в 04:57
Кино
Умерла актриса Стефани Нижник из «Стартрека»
Обновлено в 04:18
Политика
Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии
Президент России Владимир Путин направил лидеру Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой поздравил его с Днём взятия Бастилии.
Обновлено в 03:41
Футбол
Тарасову сняли гипс в римской клинике
Экс-хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов снял гипс в римской клинике «Вилла Стюарт», куда он приехал для прохождения курса физиотерапии после операции, прошедшей три недели назад.
Обновлено в 01:26
Авто
Названа тройка лучших кроссоверов с дизельным двигателем
Эксперты составили рейтинг автомобилей с дизельным двигателем. Соответствующие сведения приводит издание "Автоновости дня".
Обновлено в 03:27
Космос
НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
НАСА опубликовало фотографию марсохода Curiosity, которая сделана с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Роль «папиной дочки» помогла Лизе Арзамасовой избавиться от комплексов
Подписчики актрисы Лизы Арзамасовой в Instagram напомнили ей, что накануне была годовщина начала съемок сериала «Папины дочки», в котором она исполнила свою звездную роль умной и рассудительной Галины Сергеевны.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Общество
В Якутске двух слонов выгуляли на улице
Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Дмитрий Колдун поделился забавным снимком с дочерью
Дмитрий Колдун решил показать поклонникам, как весело проводит время с дочерью.
Обновлено 12 июля в 07:06
Происшествия
МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае
Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю координирует действия служб.
Обновлено в 04:16
Происшествия
На Волге столкнулись теплоход и яхта
Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Зеленский впервые прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено 12 июля в 15:42