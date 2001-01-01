Футбол
Владимир Федотов: «Все красивые голы залетают в ворота „Оренбурга“»Спорт-Экспресс вчера в 16:48
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Владимир Федотов – о победе «Арсенала»: Все красивые голы – в воротах «Оренбурга»
Тульская служба новостей00:34
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства
Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено вчера в 09:42
Общество
В Японии запустят проект «Владивосток +»
В Японии планируют запустить проект, где жителям расскажут о главных достопримечательностях Приморья.
Обновлено в 00:03
Общество
Минсельхоз намерен упростить изъятие неиспользуемых земель, пишут СМИ
Минсельхоз планирует добиться упрощения правил изъятия земель, которые находятся в собственности у предпринимателей, но простаивают более трех лет, сообщают "Известия".
Обновлено в 03:11
Технологии
Минтруд предложил упростить информацию на сайтах госорганов
Минтруд России планирует внедрить формат "легкого чтения" для людей с ментальной инвалидностью, в том числе для сайтов органов государственной власти, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минтруда Григорий Лекарев.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В КБР турист сорвался в ущелье во время прыжка с тарзанки
Обновлено вчера в 11:38
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Обновлено в 02:03
Авто
В России упали продажи новых автомобилей Maserati на 44%
По итогам семи месяцев текущего года объем продаж новых автомобилей итальянского бренда Maserati на российском рынке составил 76 экземпляров, что на 44% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:08
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возращении России.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении поднять украинский флаг над Донецком.
Обновлено в 02:50
Политика
На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
Обновлено вчера в 11:14
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Технологии
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
Перспективный многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 привезли на авиакосмический салон МАКС-2019.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском
Ранее пять человек погибли в результате "пьяного" ДТП под Хабаровском.
Обновлено в 02:44
Экономика
У сервиса доставки iGooods появился новый акционер
У российского сервиса доставки товаров из магазинов iGooods появился новый акционер. Об этом «Ведомостям» рассказали представители сторон.
Обновлено в 00:23
Футбол
«Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями»
Спартак с 14-ю очками поднялся на второе место. В следующем туре красно-белые сыграют дома с Зенитом.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Наука
Tesla заставляет автомобили думать как люди
Для создания автономных машин ученым необходимо создать искусственные нейронные сети (ANN), которые могут выполнять ту же работу, что и биологическая нейронная сеть человека.
Обновлено в 01:27
Общество
В Челябинске на праздновании Дня города выступит Тимати
Обновлено в 02:36
Происшествия
Двое кавказцев порезали петербуржца на улице Маршала Говорова
На место прибыл наряд оперативников и задержал двух уроженцев Северной Осетии, которые во время потасовки порезали оппонента.
Обновлено в 02:54
Технологии
Москвичи смогут бесплатно сдать компьютеры на диагностику
Если у вас компьютер с операционной системой Windows, то можно оформить заявку на диагностику на сайте проекта.
Обновлено в 01:15
Политика
Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
Пешеход рухнул в Мойку после столкновения машин в Петербурге
Питерского пенсионера вытащили из ледяной воды, где он оказался в результате столкновения двух машин — мужчину буквально столкнули в Мойку с тротуара.
Обновлено в 03:18
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Протестующие ранили 15 полицейских в Гонконге
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
«Ахмат» уступил ЦСКА в выездном матче
Обновлено вчера в 12:00