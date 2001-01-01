Футбол

Владимир Федотов: «Все красивые голы залетают в ворота „Оренбурга“»Спорт-Экспресс вчера в 16:48

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Все красивые голы залетают в ворота «Оренбурга».
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Владимир Федотов – о победе «Арсенала»: Все красивые голы – в воротах «Оренбурга»

Тульская служба новостей00:34

Владимир Федотов: «Все красивые голы залетают в ворота „Оренбурга“»

Спорт-Экспрессвчера в 16:48
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