Футбол
Владимир Федотов: «Все красивые голы залетают в ворота „Оренбурга“»Спорт-Экспресс вчера в 16:48
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Владимир Федотов: «Довольны новичками „Оренбурга“ и тем, что они вообще появились»
Sports.ruвчера в 22:12
Владимир Федотов – о победе «Арсенала»: Все красивые голы – в воротах «Оренбурга»
Тульская служба новостей00:34
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Обновлено в 00:54
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика
Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны
Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба лидерует на выборах главы страны, сообщил ТАСС.
Обновлено вчера в 19:29
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено 24 августа в 15:46
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено вчера в 08:45
Общество
В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга
Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой Полиной врезались в дерево на мотоцикле
Опубликовав несколько фотографий с Дмитрием на мотоцикле, обладательница титула «Миссис Россия-2017» добавила, что раньше всегда была поклонницей экстрима, однако после рождения третьего ребенка «как отрезало».
Обновлено вчера в 12:05
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено 24 августа в 02:16
Здоровье
Врачам увеличили зарплату на словах
Представители министерства здравоохранения Пермского края прокомментировали требования врачей скорой помощи из Чайковского повысить им зарплаты.
Обновлено в 01:45
Экономика
Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 22:01
Кино
Кит Харрингтон сыграет в «Вечных» киновселенной Marvel
Обновлено вчера в 06:11
Армия и оружие
Арктический остров на продажу: видео о том, шутят ли политики на тему Гренландии
В видео рассказывается о том, как президент США Дональд Трамп рассматривает идею приобретения Гренландии – крупнейшего в мире острова, который принадлежит Дании.
Обновлено вчера в 10:41
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено вчера в 11:57
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:15
Общество
Сотрудников Росгвардии могут лишить анонимности
«Будет изучен данный законопроект, в том числе насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — цитирует его ТАСС.
Обновлено 24 августа в 23:30
Экономика
Уральские регионы стали лидерами ипотечного рейтинга
Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия, Чечня и Дагестан.
Обновлено в 00:38
Культура
Директор пермской оперы улетел на переговоры с Теодором Курентзисом
Исполнительный директор пермского театра оперы и балета Андрей Борисов отправился в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с дирижером Теодором Курентзисом.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Россия назвала последствия новых санкций США
Новый пакет санкций США против России вступил в силу в 00:00 понедельника, 26 августа.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
«Ведомости»: S7 Group объединит авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»
Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", при этом слияние произойдет путем перевода парка (а не в форме объединения юридических лиц) - все самолеты "Глобуса" будут переведены в сертификат эксплуатанта "Сибири", также перейдут и сотрудники, сообщают "Ведомости" со ссылкой на менеджеров холдинга.
Обновлено в 01:31
Политика
Китай выступил против эскалации торговой войны с США
Власти Китая выступают против эскалации торговой войны с Соединенными Штатами и готовы к диалогу с Вашингтоном по устранению торговых противоречий, заявил вице-премьер КНР Лю Хэ.
Обновлено в 01:10
Политика
Трамп объявил о новом повышении пошлин на китайские товары
В результате с 1 сентября китайские товары стоимостью $300 млрд будут облагаться пошлиной не в 10%, как планировалось ранее, а в 15%.
Обновлено 24 августа в 07:21
Футбол
Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии
Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Обновлено вчера в 12:46
Футбол
Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»
Обновлено вчера в 14:02
Авто
Новая генерация Fiat Panda станет электрической
Fiat уже объявил, что полностью электрическая версия модели 500 следующего поколения поступит в производство в Италии во втором квартале 2020 года, и теперь похоже, что автопроизводитель также намерен электрифицировать Panda следующего поколения.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.
Обновлено вчера в 22:21