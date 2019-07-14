Футбол
Владимир Федотов: «Сегодня была настоящая битва»Спорт-Экспресс вчера в 16:45
Элдор Шомуродов
|11′
Хорен Байрамян
|26′
Алексей Ионов
|42′
|43′
Никита Маляров
|49′
Джордже Деспотович
|52′
Михаил Сиваков
Антонсен Норманн
|54′
|61′
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
Хорен Байрамян
Александр Зуев
|67′
|73′
Никита Маляров
Тимур Аюпов
Алексей Козлов
Арсений Логашов
|75′
|81′
Вадим Афонин
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
|82′
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
30
Песьяков
25
Логашов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
17
Норманн
7
Еременко
11
Ионов
8
Попов
23
Зуев
9
Сигурдарсон
56
Довбня
31
Шахов
3
Сиваков
66
Козлов
12
Малых
29
Афонин
5
Аюпов
13
Терехов
32
Кулишев
9
Деспотович
8
Мишкич
Оренбург
Расстановка 3‑5‑2
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против "Ростова" (1:2). – Не сказал бы, что первый тайм неудачный. Был гол Шомуродова, – отметил Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
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