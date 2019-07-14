Футбол

Владимир Федотов: «Сегодня была настоящая битва»Спорт-Экспресс 16:45

Ростов — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Элдор Шомуродов
11′
Хорен Байрамян
26′
Алексей Ионов
42′
43′
Никита Маляров
49′
Джордже Деспотович
52′
Михаил Сиваков
Антонсен Норманн
54′
61′
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
Хорен Байрамян
Александр Зуев
67′
73′
Никита Маляров
Тимур Аюпов
Алексей Козлов
Арсений Логашов
75′
81′
Вадим Афонин
Элдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
82′
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против "Ростова" (1:2). – Не сказал бы, что первый тайм неудачный. Был гол Шомуродова, – отметил Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".
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