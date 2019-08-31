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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВладимир Федотов: «Поздравляю с долгожданной победой»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после матча 8-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:1) отметил, что на команде сказывается давление из-за плохих результатов.
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Федотов: «Матч „Оренбурга“ с „Уфой“ можно назвать триллером»

Sport24.ru08:21

Федотов эмоционально поздравил игроков «Оренбурга» с первой победой

Спорт-Экспресс08:12

Владимир Федотов: «Матч с „Уфой“ можно назвать настоящим триллером»

Матч ТВ08:37

Федотов обратился с речью к игрокам «Оренбурга» после победы в матче с «Уфой»

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Владимир Федотов: «Матч с „Уфой“ можно назвать настоящим триллером»

Sportbox.RU08:37

Владимир Федотов: Со скамейки показалось, что это чистый пенальти

Спорт день за днем07:32

Федотов: «У нас очень много новичков, и перерыв для нас - это манна небесная»

Евро-футбол.ру07:22
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:37, Вашингтон
Политика

Зеленский предложил построить «мемориал примирения» с Польшей

Напомним, 11 июля 2019 г. президент Польши Анджей Дуда в эфире Polske Radio сообщил, что согласие Украины на проведение эксгумации жертв Волынской трагедии — критическое условие для налаживания отношений между странами.
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Общество

Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве

В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
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Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

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В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко

Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Политика

Впервые с 14 июля власти не стали вмешиваться в протестную акцию

Власти дали спокойно пройти людям от Чистопрудного бульвара до Пушкинской площади.
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В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
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Политика

ЦИК России обвинила Associated Press в искажении интервью с Памфиловой

Центральная избирательная комиссия России заявила, что агентство Associated Press после интервью с председателем избиркома Эллой Памфиловой опубликовало «материал с оценочной и политизированной трактовкой темы».
RT на русском 11:30
Футбол

Локомотив — Ростов 1:2

Московский «Локомотив» на своём поле уступил «Ростову» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.
RT на русском 11:27
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Газета.Ru 04:58
Армия и оружие

Турция начала переговоры о покупке истребителей Су-57

Российская газета вчера в 08:25
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Курянин Александр Поветкин выйдет на бой с Хьюи Фьюри

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На обратной стороне Луны найдено таинственное гелеобразное вещество

ТК Звезда 10:09
Политика

Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе

Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Общество

Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
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Происшествия

Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом

Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Политика

Министр энергетики США рассказал о санкциях из-за «Северного потока-2»

США, вероятно, наложат на Россию санкции из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.
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Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25%

Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.
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Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Армия и оружие

Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
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Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова опубликовала «честное» фото в купальнике

В подписи к снимку Литвинова сообщает, что фото является "честным".
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Футбол

«Ахмат» — «Тамбов»: Глушаков начнёт матч на скамейке запасных

Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и «Тамбова» определились с составами на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
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Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ

Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
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Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли»

Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
Спорт-Экспресс 06:56
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Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
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Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией

Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
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Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику.
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В Петербурге испытывают новейший военный корабль «Владимир Емельянов»

В Петербурге стартовали испытания новейшего корабля противоминной обороны «Владимир Емельянов».
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