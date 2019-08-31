РПЛ
Спорт-ЭкспрессВладимир Федотов: «Поздравляю с долгожданной победой»
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после матча 8-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:1) отметил, что на команде сказывается давление из-за плохих результатов.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:37, Вашингтон
Политика
Зеленский предложил построить «мемориал примирения» с Польшей
Напомним, 11 июля 2019 г. президент Польши Анджей Дуда в эфире Polske Radio сообщил, что согласие Украины на проведение эксгумации жертв Волынской трагедии — критическое условие для налаживания отношений между странами.
REGNUM 10:27
Общество
Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Политика
Впервые с 14 июля власти не стали вмешиваться в протестную акцию
Власти дали спокойно пройти людям от Чистопрудного бульвара до Пушкинской площади.
Эхо Москвы 11:30
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Политика
ЦИК России обвинила Associated Press в искажении интервью с Памфиловой
Центральная избирательная комиссия России заявила, что агентство Associated Press после интервью с председателем избиркома Эллой Памфиловой опубликовало «материал с оценочной и политизированной трактовкой темы».
RT на русском 11:30
Футбол
Локомотив — Ростов 1:2
Московский «Локомотив» на своём поле уступил «Ростову» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.
RT на русском 11:27
Армия и оружие
Турция начала переговоры о покупке истребителей Су-57
Российская газета вчера в 08:25
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Происшествия
Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом
Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Политика
Министр энергетики США рассказал о санкциях из-за «Северного потока-2»
США, вероятно, наложат на Россию санкции из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.
Московский Комсомолец 11:10
Наука
Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25%
Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.
Ugpressa.ru 00:48
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова опубликовала «честное» фото в купальнике
В подписи к снимку Литвинова сообщает, что фото является "честным".
Discover24 07:00
Футбол
«Ахмат» — «Тамбов»: Глушаков начнёт матч на скамейке запасных
Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и «Тамбова» определились с составами на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 11:05
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ
Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН вчера в 08:17
Футбол
Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли»
Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
Спорт-Экспресс 06:56
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику.
Lenta.ru 07:46
Армия и оружие
В Петербурге испытывают новейший военный корабль «Владимир Емельянов»
В Петербурге стартовали испытания новейшего корабля противоминной обороны «Владимир Емельянов».
Мойка78 06:59