Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после матча 8-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:1) отметил, что на команде сказывается давление из-за плохих результатов.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Происшествия В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.

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Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.

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