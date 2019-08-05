Футбол

Владимир Федотов: «„Оренбургу“ нужны футболисты, у нас кадровый голод»Матч ТВ 16:23

Ахмат — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
4′
Виталий Шахов
Антон Швец
23′
Зоран Нижич
26′
Бернард Бериша
Одисе Роши
46′
Евгений Харин
50′
58′
Джоэл Фамейе
Тимур Аюпов
64′
Джордже Деспотович
68′
Георгий Зотов
Андреа Чуканов
69′
Джордже Деспотович
Одисе Роши
70′
Олег Иванов
Денис Глушаков
72′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
78′
84′
Ади Готлиб
Савелий Козлов
Денис Глушаков
90′+3′
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после гостевого поражения от «Ахмата» (1:2) в матче 4-го тура РПЛ отметил, что его подопечные пропустили нелепые голы.
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