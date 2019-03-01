Футбол

Владимир Федотов: «„Оренбург“ не заслужил поражения»Матч ТВ 11:00

Оренбург — Анжи
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
32′
Иван Маркелов
Сильвие Бегич
34′
Михаил Сиваков
39′
Никита Маляров
Денис Попович
46′
Алексей Сутормин
53′
Михаил Сиваков
57′
58′
Владислав Кулик
69′
Адлан Кацаев
Джордже Деспотович
Андрей Козлов
70′
72′
Адлан Кацаев
Хуан Эдуардо Лескано
79′
Андрес Понсе
Павел Долгов
Алексей Сутормин
Рикарду Алвеш
79′
86′
Юрий Дюпин
Уверен, что с таким отношением к игре наши очки к нам придут, — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». Эта победа позволила команде Магомеда Адиева набрать 18 очков и подняться на 13-е место. «Оренбург» же потерпел второе поражение кряду, оставшись на 10-й строчке.
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