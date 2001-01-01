Футбол

Владимир Федотов: «Неприятно читать в СМИ слухи о моем будущем»Матч ТВ 08:35

Оренбург — Анжи
0 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
32′
Иван Маркелов
Сильвие Бегич
34′
Михаил Сиваков
39′
Никита Маляров
Денис Попович
46′
Алексей Сутормин
53′
Михаил Сиваков
57′
58′
Владислав Кулик
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Анжи».
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