Футбол

Владимир Федотов: «Меня обвиняли в трусости, но „Оренбургу“ пока рано в Лигу Европы»Спорт-Экспресс вчера в 15:30

Команда в прошлом сезоне заняла шестое место, попала в Лигу Европы.
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Федотов считает, что для «Оренбурга» попасть в еврокубки было бы преждевременным

Спорт-Экспрессвчера в 16:00
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Армия и оружие

Донецкая Горловка в результате обстрела частично осталась без света

Обновлено в 00:34
Здоровье

До конца июня москвичи смогут бесплатно измерить артериальное давление во всех центрах госуслуг

Измерить артериальное давление и получить консультации специалистов можно во всех центрах госуслуг «Мои документы» до 30 июня включительно, сообщается на официальном сайте Москвы.
Обновлено в 00:20
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено вчера в 16:14
Политика

Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции

Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:06
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Чижов прокомментировал ЧП на нефтепроводе «Дружба»

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 01:14
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Норвежская нефтегазовая компания «Эквинор» эвакуирует персонал с нефтяной платформы в Северном море

Произошло столкновение с судном снабжения, сообщает Reuters со ссылкой на заявлением компании.
Обновлено в 01:15
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом

Автобус, уточнили в ГИБДД, следовал по маршруту "Липецк – Москва", в салоне находился 21 пассажир.
Обновлено вчера в 14:55
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено вчера в 05:55
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве

Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
Обновлено вчера в 05:17
Армия и оружие

Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением

Предложение последовало после того, как командование ВСУ в Донбассе сообщило о том, что украинские войска вторые сутки подряд несут потери.
Обновлено в 00:49
Политика

В Раде обвинили украинскую власть в искусственном завышении цен на газ

Депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что власти искусственно завышают цены на газ, обманывая население страны.
Обновлено в 00:55
Наука

Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца

Американская кардиологическая ассоциация разработала список из семи правил, придерживаясь которых, согласно последним данным, можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний почти на 80%.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева купила квартиру в Москве за 90 млн рублей

Поклонники Ларисы Гузеевой считают, что их кумир самостоятельно заработала деньги, поэтому смогла купить квартиру.
Обновлено вчера в 16:57
Общество

«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Обновлено вчера в 20:37
Шоу-бизнес

Навестившая Алибасова Федосеева-Шукшина внезапно слегла

Лидия Федосеева-Шукшина переволновалась, когда ее муж, музыкальный продюсер Бали Алибасов, попал в больницу.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Корабль ТОФ «Смерч» с ракетами «Уран» вышел на ходовые испытания

Модернизацию малого ракетного корабля Тихоокеанского флота "Смерч" завершили на базе камчатского Северо-Восточного ремонтного центра.
Обновлено в 00:57
Экономика

РБК: акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов заявил о выводе 3,7 млрд рублей

Напомним, ранее комиссия по этике при РСПП рекомендовала акционеру банка "Восточный" Шерзоду Юсупову направить обращение в Следственный комитет России (СКР) и отозвать заявление о хищении из банка 2,5 млрд руб. Арбитры считают уголовное дело "крайней мерой", к которой прибегают, если не помогли другие способы решения конфликта.
Обновлено в 01:20
Политика

Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

В Ярославской области циркач изнасиловал 9-летнюю девочку

Бывший работник цирка приговорен к семи годам колонии строгого режима за изнасилование 9-летней девочки.
Обновлено вчера в 20:39
Политика

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено вчера в 22:19
Общество

Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Футбол

Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»

Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
Обновлено вчера в 17:10
Авто

Названы самые незащищенные от угона в России автомобили

Самые худшие показатели оказались у автомобилей Hyundai Creta и Renault Duster, сообщает ТАСС. Первую строчку занял Land Rover Range Rover.
Обновлено вчера в 12:42
Политика

WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа

В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие

В Туве впервые показали горный спецназ ЦВО

Обновлено 05 июня в 23:14
Армия и оружие

Соловьев опозорил Ковтуна в студии из-за атаки на мечеть в Донецке

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала "Россия 1" во время обсуждения обстрела мечети в Донецке.
Обновлено вчера в 11:32
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