Футбол
Владимир Федотов: «Меня обвиняли в трусости, но „Оренбургу“ пока рано в Лигу Европы»Спорт-Экспресс вчера в 15:30
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Федотов считает, что для «Оренбурга» попасть в еврокубки было бы преждевременным
Спорт-Экспрессвчера в 16:00
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Здоровье
До конца июня москвичи смогут бесплатно измерить артериальное давление во всех центрах госуслуг
Измерить артериальное давление и получить консультации специалистов можно во всех центрах госуслуг «Мои документы» до 30 июня включительно, сообщается на официальном сайте Москвы.
Обновлено в 00:20
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции
Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:06
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Чижов прокомментировал ЧП на нефтепроводе «Дружба»
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 01:14
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Норвежская нефтегазовая компания «Эквинор» эвакуирует персонал с нефтяной платформы в Северном море
Произошло столкновение с судном снабжения, сообщает Reuters со ссылкой на заявлением компании.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом
Автобус, уточнили в ГИБДД, следовал по маршруту "Липецк – Москва", в салоне находился 21 пассажир.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве
Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
Обновлено вчера в 05:17
Армия и оружие
Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением
Предложение последовало после того, как командование ВСУ в Донбассе сообщило о том, что украинские войска вторые сутки подряд несут потери.
Обновлено в 00:49
Политика
В Раде обвинили украинскую власть в искусственном завышении цен на газ
Депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что власти искусственно завышают цены на газ, обманывая население страны.
Обновлено в 00:55
Наука
Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца
Американская кардиологическая ассоциация разработала список из семи правил, придерживаясь которых, согласно последним данным, можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний почти на 80%.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева купила квартиру в Москве за 90 млн рублей
Поклонники Ларисы Гузеевой считают, что их кумир самостоятельно заработала деньги, поэтому смогла купить квартиру.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай
Обновлено вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Навестившая Алибасова Федосеева-Шукшина внезапно слегла
Лидия Федосеева-Шукшина переволновалась, когда ее муж, музыкальный продюсер Бали Алибасов, попал в больницу.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Корабль ТОФ «Смерч» с ракетами «Уран» вышел на ходовые испытания
Модернизацию малого ракетного корабля Тихоокеанского флота "Смерч" завершили на базе камчатского Северо-Восточного ремонтного центра.
Обновлено в 00:57
Экономика
РБК: акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов заявил о выводе 3,7 млрд рублей
Напомним, ранее комиссия по этике при РСПП рекомендовала акционеру банка "Восточный" Шерзоду Юсупову направить обращение в Следственный комитет России (СКР) и отозвать заявление о хищении из банка 2,5 млрд руб. Арбитры считают уголовное дело "крайней мерой", к которой прибегают, если не помогли другие способы решения конфликта.
Обновлено в 01:20
Политика
Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США
Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
В Ярославской области циркач изнасиловал 9-летнюю девочку
Бывший работник цирка приговорен к семи годам колонии строгого режима за изнасилование 9-летней девочки.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы
Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено вчера в 22:19
Общество
Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Футбол
Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»
Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
Обновлено вчера в 17:10
Авто
Названы самые незащищенные от угона в России автомобили
Самые худшие показатели оказались у автомобилей Hyundai Creta и Renault Duster, сообщает ТАСС. Первую строчку занял Land Rover Range Rover.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа
В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
В Туве впервые показали горный спецназ ЦВО
Обновлено 05 июня в 23:14
Армия и оружие
Соловьев опозорил Ковтуна в студии из-за атаки на мечеть в Донецке
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала "Россия 1" во время обсуждения обстрела мечети в Донецке.
Обновлено вчера в 11:32