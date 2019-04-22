Футбол

Владимир Быстров: «Победа над „Краснодаром“ делает „Зенит“ чемпионом»Матч ТВ 17:11

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 20 апреля
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал победу питерцев в матче с «Краснодаром» в 24-м туре чемпионата России.
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Владимир Быстров: «Победа над „Краснодаром“ делает „Зенит“ чемпионом»

Матч ТВ17:11

Владимир Быстров: «Победа над „Краснодаром“ делает „Зенит“ чемпионом»

Sportbox.RU17:11

«Зенит» почти чемпион?

REGNUM06:26
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