Футбол
Владимир Быстров: «Не думаю, что „Динамо“ легко победит „Урал“»Sportbox.RU 07:04
«Урал» вверху турнирной таблицы, ждем непростой матч, не думаю, что «Динамо» легко победит, — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».
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Общество
Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля
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Музыка
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Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
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Братья Кличко подали в суд на канал «1+1»
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он и его брат Владимир подают в суд на телеканал «1+1».
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Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся банный комплекс
Пожар произошел на территории оздоровительного комплекса на улице МОПРа, 1 - по предварительным данным, его площадь составила 300 квадратных метров.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
В подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина.
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Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
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Происшествия
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Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
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Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод с Татьяной Морозовой
Обновлено вчера в 11:55
Кино
Джефф Бриджес сыграет главную роль в сериале «Старик»
Джефф Бриджес сыграет бывшего оперативника ЦРУ в сериале канала FX «Старик». Проект — экранизация одноименного романа Томаса Перри.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Семьи погибших при пожаре в лагере детей остались без компенсации
Администрация горнолыжного комплекса «Холдоми» сообщила о невозможности начать выплату компенсаций семьям погибших и пострадавших в палаточном лагере.
Обновлено в 07:36
Авто
«Автотор» заключил контракт на проектирование нового завода
Калининградский завод «Автотор» заключил контракт с немецким концерном Dürr на проектирование нового завода в рамках реализации специнвестконтракта.
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Экономика
«Газпром» получит от размещения акций 139 млрд рублей
Согласно информации компании, в среду было собрано 494 заявки общим объемом более 198,9 млрд руб. По котировкам на закрытие торгов на Московской бирже рыночная стоимость пакета оценивалась в 154,3 млрд руб. Накануне "дочки" "Газпрома" — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций "Газпрома".
Обновлено в 02:32
Общество
В Совфеде одобрили продление «дачной амнистии» до марта 2021 года
Совет Федерации одобрил принятый накануне законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, передает ТАСС.
Обновлено в 06:40
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика
Рогозина заказали за два миллиона долларов
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:48
Теннис
МИД РФ потребовал от США прекратить визовую дискриминацию спортсменов
Нота протеста с требованием прекратить дискриминацию представителей России при выдаче виз была отправлена в госдепартамент США посольством России 26 июля.
Обновлено в 04:07
Политика
Объявлены итоговые данные по выборам в Верховную раду
На Украине 21 июля прошли Внеочередные выборы в Верховную раду. Явка избирателей составила 49,84 процента.
Обновлено в 03:30
Общество
Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана
Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
Обновлено в 06:56
Кино
Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon
Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.
Обновлено в 02:59
Политика
Россия выдвинула требования к Украине по задержанному танкеру
Освобождение моряков с задержанного на Украине российского танкера Neyma не исчерпает инцидент, Москва требует незамедлительного возвращения судна.
Обновлено в 01:09
Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Футбол
Никола Влашич: Предложения от «Зенита» не было
Были разговоры об интересе "Зенита".
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Саранске мужчина устроил стрельбу по непослушным детям
В Саранске полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу по детям из пневматического пистолета. Один из мальчиков получил ранение.
Обновлено в 04:09
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС РФ из-за запрета «Смерти Сталина»
Interfax-Russia.ru - Кинотеатр "Пионер" обратился в Конституционный суд (КС) РФ с жалобой на систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм, представляющую собой цензуру, которая запрещена Конституцией, сообщили "Интерфаксу" в адвокатском бюро "Бартолиус" - представителе заявителя.
Обновлено в 06:45
Политика
Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами в здравоохранении
Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой поручил ей представить к началу августа предложения по развитию первичного звена здравоохранения.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Хабаровском крае после инцидента с дракой задержана директор лагеря
В Хабаровском крае задержана директор детского лагеря, в котором ребёнок в ходе драки получил травмы.
Обновлено в 07:52