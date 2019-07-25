Футбол

Владимир Быстров: «Не думаю, что „Динамо“ легко победит „Урал“»Sportbox.RU 07:04

Динамо — Урал
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
«Урал» вверху турнирной таблицы, ждем непростой матч, не думаю, что «Динамо» легко победит, — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».
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