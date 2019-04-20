Футбол
Владимир Быстров: «„Локомотив“ победит ЦСКА»Матч ТВ вчера в 12:08
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Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Обновлено в 06:23
Кино
Фильм студентки из Санкт-Петербурга покажут на Каннском кинофестивале
Работа Олеси Яковлевой стала второй российской лентой после «Дылды» Кантемира Балагова, которая вошла в программу Каннского фестиваля в этом году.
Обновлено вчера в 11:56
Наука
Идеальный лазерный материал прошел проверку
Физики из МФТИ вывернули этот поиск наизнанку и доказали, что запрещенные реакции для элементарных частиц могут оставаться запрещенными и в кристаллических материалах — Вейлевских полуметаллах.
Обновлено 18 апреля в 05:45
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Певица Адель рассталась с мужем
Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:35
Армия и оружие
Во Владикавказе построят новое Северо-Кавказское суворовское училище
Новое Северо-Кавказское суворовское военное училище будет построено во Владикавказе, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
Происшествия
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье
Правительство окажет необходимую помощь людям, которые потеряли жилье в результате природного пожара в Забайкальском крае, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время телефонного разговора с главой МЧС Евгением Зиничевым и врио губернатора региона Александром Осиповым, информирует «Интерфакс».
Обновлено в 07:11
Кино
Уилл Смит сообщил о завершении съемок «Плохих парней-3»
Съемки фильма «Плохие парни-3» — третьей части истории детективов Маркуса Бернетта и Майка Лоури ― подошли к концу.
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленского высмеяли за шпаргалку на русском
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом
В результате погибли четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Обновлено в 02:43
Футбол
«Манчестер Юнайтед» решил продать Лукаку
По данным The Telegraph, "красные дьяволы" решили провести чистку состава грядущим летом.
Обновлено в 02:00
Футбол
«Реал» подпишет новый спонсорский контракт на 1,6 миллиарда евро
Мадридский «Реал» достиг соглашения с компанией Adidas о подписании нового спонсорского контракта на сумму 1,6 миллиарда евро, сообщает Marca.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»
Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Политика
«Роснефть» обвинила Reuters в информационной диверсии
«Роснефть» обвинила агентство Reuters в «откровенной лжи» в публикации о том, что Венесуэла обошла санкции США, воспользовавшись услугами «Роснефти».
Обновлено вчера в 08:50
Авто
Вариации кроссовера Renault Arkana раскрыты до премьеры
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), размещённое Росстандартом в открытом доступе, позволяет судить о модификациях, которые к лету будут предложены покупателям паркетника Renault Arkana.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Футбол
«Арсенал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 06:37
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на Украине
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали перед публикой на колени в ходе предвыборных дебатов.
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия является оплотом суверенитета республики.
Обновлено в 06:41
Футбол
«Зенит» выйдет на игру против «Краснодара» в белом
Обновлено в 06:24