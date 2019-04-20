Владимир Быстров: «„Локомотив“ победит ЦСКА»Матч ТВ вчера в 12:08

Футбол Мусаев: «Только когда пропускаем, начинаем играть раскрепощённо» Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвёл итоги матча с "Зенитом" (2:3) в эфире канала "Матч Премьер".

Шоу-бизнес Алена Рапунцель крестила сына Два месяца назад Алена Рапунцель впервые стала мамой.

Политика Норкин назвал причину «исчезновения» из эфира НТВ Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".

Происшествия Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границу 18 апреля в Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший государственную границу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Политика Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.

Хоккей Дубль Радулова помог «Далласу» выйти вперед в серии против «Нэшвилла» «Даллас» повел в серии со счетом 3:2 и имеет шансы выйти в четвертьфинал уже в следующем матче.

Футбол Радимов: Семак, гуляем! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов эмоционально отреагировал на победу первой команды в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (3:2).

Единоборства Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.

Экономика РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.

Происшествия Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.

Шоу-бизнес Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.

Политика Роберт Де Ниро назвал Трампа «гангстером» и «полным неудачником» По мнению Де Ниро, Трамп – «полный неудачник», передает The Guardian. Свое мнение актер высказал во время телешоу со Стивеном Колбертом.

Футбол «Динамо» победило «Крылья Советов» В матче 24 тура чемпионата России московское «Динамо» в родных стенах с минимальным счётом переиграло самарские «Крылья Советов».

Космос В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.

Футбол Криштиану Роналду подтвердил, что остается в «Старой синьоре» Ведущий нападающий футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду после победы своего клуба в чемпионате Серии "А" заявил журналистам, что очень доволен первым сезоном в составе "Старой синьоры" и намерен следующий год провести в Турине, чтобы выиграть новые титулы.

Происшествия В Индии слон насмерть затоптал пять человек Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.

Технологии Искусственный интеллект в прямом эфире сочиняет death-метал Искусственный интеллект (ИИ) в прямом эфире на сервисе YouTube сочиняет и играет death-метал.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Политика Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка "Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", - проинформировали в пресс-службе регулятора.

Футбол «Хоффенхайм» в гостях разгромил «Шальке» В следующем туре Шальке в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Хоффенхайм на своем поле встретится с Вольфсбург.

Шоу-бизнес В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.

Политика Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.

Происшествия Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».