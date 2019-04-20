Футбол
Владимир Быстров: «„Локомотив“ победит ЦСКА»Матч ТВ 12:08
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Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro испытали на прочность
Смартфон китайской компании Huawei P30 Pro прошел испытания на прочность.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Названа причина внезапной смерти вдовы Евстигнеева
Близкая подруга актрисы Ирины Цывиной Юлия Лешковцева рассказала о причинах смерти артистки, похороны которой она сейчас организует, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Забайкалье сгорели 70 домов, есть пострадавшие
Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, всего на территории восьми населённых пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.
Обновлено в 12:15
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч
Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено в 19:05
Происшествия
В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании
Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:00
Общество
В астраханскую колонию ввели спецназ
УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.
Обновлено в 13:31
Культура
В США умерла известный демонолог Лоррейн Уоррен, пишут СМИ
Исследовательница паранормальных явлений из США Лоррейн Уоррен, чья работа вдохновила создателей серии фильмов ужасов "Заклятие", ушла из жизни в возрасте 92 лет, сообщает портал TMZ.
Обновлено в 19:25
Общество
Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
Обновлено в 03:49
Наука
После обновлений БАК начнет искать темную материю
После профилактики и обновления Большой адронный коллайдер сможет обнаружить темную материю. Об этом пишет журнал Physical Review Letters.
Обновлено в 17:00
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Политика
Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
Россия устанавливает запрет на экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Общество
Клад старинных монет обнаружен в Великобритании
В общей сложности любители приключений нашли более 550 редких золотых и серебряных монет. По оценке специалистов, они датируются XIV веком.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Задержанного акционера банка «Югра» Алексея Хотина доставили в СКР
Мажоритарного акционера банка Югра Алексея Хотина, задержанного сегодня по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей, доставили в Следственный комитет России.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Музыка
Конкурс «Московская весна а cappella» состоится на 51 площадке
Международный фестиваль и конкурс исполнителей «Московская весна a cappella» пройдет в городе с 1 по 12 мая.
Обновлено в 00:28
Путешествия
Sohu (Китай): что китайский турист может купить в российском супермаркете на 100 рублей? Ответ удивит вас до глубины души (Sohu)
Все больше государств вводят безвизовый режим для китайских туристов, так как это способствует развитию сферы туризма и экономики.
Обновлено в 18:30
Авто
УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»
Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева с чиновниками
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео инцидента в московском кафе «Кофемания», в ходе которого группа молодых людей, среди которых футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей заведения — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера
Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
Авто
В 1 квартале продажи новых электрокаров в России выросли в 4 раза
В Иркутской области, Приморском и Пермском краях приобретено по 4 новых электрокара, а в Свердловской области и Красноярском крае — по 3. Еще на 4 субъекта РФ пришлось 2 купленных электрокара, а в 14 — оставшийся.
Обновлено в 11:00
Политика
Французский политик назвал лицемерными санкции против России
Французский политический деятель, член партии «Национальный фронт» с 2006 по 2014 год Жульен Рошеди в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в беседе с RT назвал лицемерными антироссийские санкции из-за Крыма.
Обновлено в 16:30
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
В Китае оценили российский фрегат «Адмирал Горшков»
Проход российского фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в китайский порт Циндао впечатлил журналистов китайского издания Bastille Post.
Обновлено в 17:42
Игры
На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов
Обновлено в 09:13
Здоровье
Ученые доказывают существование загробной жизни
Специалисты Медицинской школы Университета Стоуни-Брук провели исследование, работающее в пользу доказательства существования загробной жизни.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес
Анна Нетребко отменила концерты из-за болезни
Певица извинилась перед зрителями. 47-летняя Анна Нетребко отличается педантизмом и пунктуальностью во всем, что касается ее работы.
Обновлено в 11:30
Экономика
Самым молодым холостым бизнесменом РФ в списке Forbes стал Бажаев
В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году самым молодым холостяком оказался 23-летний Дени Бажаев, сообщает Forbes.
Обновлено в 14:14