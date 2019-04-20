Футбол
Владимир Быстров: «„Локомотив“ победит ЦСКА»Матч ТВ вчера в 12:08
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Калиниченко: «ЦСКА и „Локомотив“ строят игру от обороны, особой разницы в классе нет»
Sport24.ruвчера в 19:08
«Локомотив» – ЦСКА и «Краснодар» – «Зенит»: фрибеты до 1500 рублей от БК «Лига Ставок» новым клиентам
Спорт-Экспрессвчера в 11:45
Локомотив - ЦСКА ~ прогноз на центральный матч РПЛ: на кого ставим в московском дерби?
Sport-placeвчера в 08:16
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Общество
Минфин разрешил аудиторам блокировать подозрительные средства
Аудиторы будут блокировать средства, если есть подозрение в преступной деятельности, связанной с отмыванием денег, терроризмом и экстремизмом.
Обновлено в 02:57
Политика
Гуайдо анонсировал финал операции по отстранению Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая начать финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти президента республики Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже
Страшная авария четырьмя погибшими произошла сегодня, 20 апреля, в 5:10 на Ленинском проспекте в Воронеже.
Обновлено в 02:32
Авто
В России частично запретят праворульные автомобили
Обновлено 18 апреля в 21:42
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
Радамель Фалькао: «„ПСЖ“ — великая команда, но в наших силах показать себя с лучшей стороны»
Напомним, встреча «ПСЖ» — «Монако» состоится 21 апреля.
Обновлено вчера в 10:26
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Авто
Назван ТОП-5 кроссоверов за 1 млн рублей
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Забайкалье ликвидировали все пожары в населенных пунктах
Все пожары на территории населенных пунктов в Забайкальском крае ликвидированы, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 01:11
Единоборства
Бой Штыркова с Кларком на турнире UFC в Санкт-Петербурге не состоится
Бой с Кларком должен был стать дебютным для Штыркова в UFC. Турнир в Санкт-Петербурге состоится в субботу.
Обновлено в 02:15
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35
Обновлено в 01:16
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено 18 апреля в 08:06
Происшествия
В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек
В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут
Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Путин поздравил участников торжеств в честь 25-летия столицы Ингушетии
Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам торжественных мероприятий, посвященных 25-летию Магаса - столицы Ингушетии.
Обновлено в 02:38
Экономика
Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста
Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Общество
Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России
Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Москву прибыла военная техника к параду Победы
Колонна техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла в Москву.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти в Украину
В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что России запретила экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 06:20
Общество
Масштабный субботник проходит в Приморье
Обновлено в 01:11
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие
Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Циндао
Ранее начальник пресс-службы российского Северного флота Вадим Серга сообщил, что возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе фрегат "Адмирал Горшков" продолжает переход в Циндао для участия в торжествах к 70-летию китайских ВМС.
Обновлено в 00:15
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ
Израиль разработал новые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Rampage, которые, предположительно, недосягаемы для российских комплексов С-300, пишет журналист издания Telepolis Флориан Ретцер.
Обновлено вчера в 22:55