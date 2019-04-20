Футбол

Владимир Быстров: «„Локомотив“ победит ЦСКА»Матч ТВ вчера в 12:08

Локомотив — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 20 апреля, начало в 19:00 (мск).
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Обновлено вчера в 12:23
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Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже

Страшная авария четырьмя погибшими произошла сегодня, 20 апреля, в 5:10 на Ленинском проспекте в Воронеже.
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Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

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Напомним, встреча «ПСЖ» — «Монако» состоится 21 апреля.
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Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
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В Забайкалье ликвидировали все пожары в населенных пунктах

Все пожары на территории населенных пунктов в Забайкальском крае ликвидированы, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 01:11
Единоборства

Бой Штыркова с Кларком на турнире UFC в Санкт-Петербурге не состоится

Бой с Кларком должен был стать дебютным для Штыркова в UFC. Турнир в Санкт-Петербурге состоится в субботу.
Обновлено в 02:15
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«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
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Обновлено в 00:25
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Путин встретился с президентом Эстонии

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
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В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
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«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут

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Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам торжественных мероприятий, посвященных 25-летию Магаса - столицы Ингушетии.
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Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
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В Москву прибыла военная техника к параду Победы

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Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ

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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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