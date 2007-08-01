Футбол
Владимир Быстров: «„Краснодар“ уже созрел для Лиги чемпионов»Sportbox.RU 11:36
«Быки» созрели для Лиги чемпионов, у них хорошие шансы победить «Зенит» при своих болельщиках, на своем поле команда показывает яркий футбол. У «Зенита» же еще есть матчи в будущем, там тоже можно оступиться.
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Политика
Завершились дебаты Зеленского и Порошенко
Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве завершились пятиминутными выступлениями каждого.
Обновлено в 13:13
Общество
Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав
Сергеев отметил, что накануне Первомая представители трудового коллектива завода обратились к профсоюзам Санкт-Петербурга, Ленобласти и России с просьбой о том, чтобы на первомайских акциях были представлены плакаты в поддержку рабочих завода «Форд» во Всеволожске.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме, который она анонсировала днем ранее.
Обновлено в 12:10
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Названа возможная причина смерти Цывиной
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске
Девять человек получили термические ожоги в результате факельного горения на производственной установке в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане.
Обновлено в 11:21
Транспорт
Минтранс в порядке эксперимента подключит автобусы к системе «Платон»
Минтранс России проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы "Платон", следует из документа, размещенного на портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 13:11
Футбол
«Монако» выйдет на матч с «ПСЖ» в футболках с изображением Нотр-Дама
«Монако» принял решение выйти на гостевой матч 33-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» в специальных футболках с изображением собора Парижской Богоматери и покровительницы княжества Святой Девоты.
Обновлено в 13:19
Политика
Япония назвала условия нормализации отношений с КНДР
По данным Токио, спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили по крайней мере 17 граждан Японии для использования их в шпионских целях.
Обновлено в 10:24
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Общество
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Спорт
Дуэт российских синхронисток победил на этапе Мировой серии в Казани
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли программу среди дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани.
Обновлено в 09:13
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено вчера в 03:16
Политика
Порошенко назвал Зеленского мешком
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в ходе дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве назвал того «мешком».
Обновлено в 12:30
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе
Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Политика
Зеленский заявил, что «намерен сломать систему»
Украинский комик, шоумен и кандидат в президенты Украины Зеленский в ходе предвыборных дебатов с действующим президентом страны Порошенко, заявил, что он «обычный человек», который «намерен сломать систему».
Обновлено в 12:25
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28