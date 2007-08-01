Владимир Быстров: «„Краснодар“ уже созрел для Лиги чемпионов»Sportbox.RU 11:36

«Быки» созрели для Лиги чемпионов, у них хорошие шансы победить «Зенит» при своих болельщиках, на своем поле команда показывает яркий футбол. У «Зенита» же еще есть матчи в будущем, там тоже можно оступиться.

Владимир Быстров: «„Краснодар“ уже созрел для Лиги чемпионов»

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