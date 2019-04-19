Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛСоветский спорт 04:03
Напомним, что после 23 туров в РПЛ лидирует Зенит. Локомотив и Краснодар отстают от питерцев на шесть очков, ЦСКА - на восемь, Спартак - на двенадцать.
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Происшествия
Суд арестовал главу коллегии адвокатов по делу о хищении
Сайт Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщил, что суд в Москве по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста председателю коллегии адвокатов по делу о хищении 1 млрд рублей у "Государственной корпорации по организации воздушного движения".
Обновлено в 07:57
Кино
Клинт Иствуд может поставить фильм «Баллада о Ричарде Джуэлле»
Обновлено в 03:48
Происшествия
На учебном корабле ВМС Черногории обнаружили 50 кг кокаина
Местное СМИ Vijesti утверждает, что на борту найдено 50 кг кокаина, один из офицеров задержан.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Забайкалье сгорели дома, в огне – заповедник
Ранее сообщалось, что в селе Усть-Ималка Ононского района сгорело более 30 домов.
Обновлено в 10:16
Экономика
Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.
Обновлено в 04:21
Технологии
Instagram может скрыть количество лайков под постом
Обновлено в 01:38
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Итальянец попытался перепрыгнуть на авто разводной мост в Петербурге
Гражданин Италии на каршеринговом автомобиле на полной скорости пытался перелететь на другую сторону разведенного моста.
Обновлено в 03:24
Экономика
Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей
Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына
Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено в 10:33
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина отправили под домашний арест
Басманный райсуд Москвы отправил под домашний арест бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина до 18 июня с установлением ограничений, передает корреспондент "Ъ" из зала суда.
Обновлено в 11:47
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Тата Карапетян рассказала, как пережила уход мужа к Лопыревой
Вскоре выяснилось, что отцом первенца Лопыревой является 36-летний Игорь Булатов, муж дочери миллиардера.
Обновлено в 04:13
Политика
Патрушев рассказал о попытках перебросить в Россию боевиков из Сирии
Международные террористы ищут новые каналы переброски в Россию своих сторонников, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Обновлено в 06:37
Политика
Рядом с местом дебатов Порошенко и Зеленского заметили снайперов
Рядом со стадионом «Олимпийский» в Киеве, где в пятницу пройдут дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, расставили снайперов.
Обновлено в 10:34
Гаджеты
Компания Visionox представила свои складные дисплеи
Среди множества панелей, представленных Visionox на стенде в Гонконге, был также складной OLED-дисплей, который Xiaomi могла бы использовать для своего первого складного смартфона.
Обновлено в 05:04
Космос
В атмосфере Марса обнаружили «водяной насос»
Что особенно необычно, водяной пар есть и в тех слоях атмосферы Марса (например, в мезосфере), которые в теории не должны иметь значимых его количеств в силу слишком низких температур, при которых вода превращается в снег и лед и должна опускаться вниз.
Обновлено в 02:30
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолёты в Венесуэлу
Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что американские власти призывают все страны мира не пропускать российские самолёты в Венесуэлу.
Обновлено в 10:46
Политика
Посол России заявил о заблуждении Лукашенко по поводу стоимости БелАЭС
Посол России в Минске Михаил Бабич счел, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ввели в заблуждение, использовав оппозицию, в результате чего президент назвал конечную стоимость строительства Белорусской АЭС.
Обновлено в 09:42
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Экономика
«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:10
Музыка
Фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет с 1 по 12 мая
Мероприятия пройдут на 51 площадке к разных округах Москвы. Отмечается, что фестиваль пройдет в городе с 1 по 12 мая.
Обновлено в 05:39