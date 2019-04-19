Футбол

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛСоветский спорт 04:03

Краснодар — Зенит
завтра
в 14:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Напомним, что после 23 туров в РПЛ лидирует Зенит. Локомотив и Краснодар отстают от питерцев на шесть очков, ЦСКА - на восемь, Спартак - на двенадцать.
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Щербаченко: «Зенит» – явный фаворит матча с «Краснодаром»

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Краснодар - Зенит. Прогноз на матч РПЛ: верим в Зенит

Sport-placeвчера в 03:23

Максим Калиниченко: «В матче „Краснодара“ и „Зенита“ будет результативная ничья»

Sportbox.RU11:47

«Краснодар» — «Зенит», 20 апреля 2019, прогноз на матч РПЛ

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Матч 24-го тура РПЛ: прогнозы на игру «Краснодар» – «Зенит»

Краснодарские известия03:59

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛ

Советский спорт04:03

Максим Калиниченко: «В матче „Краснодара“ и „Зенита“ будет результативная ничья»

Матч ТВ11:47
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Стали известны ведущие и формат дебатов Зеленского и Порошенко

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Сайт Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщил, что суд в Москве по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста председателю коллегии адвокатов по делу о хищении 1 млрд рублей у "Государственной корпорации по организации воздушного движения".
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Местное СМИ Vijesti утверждает, что на борту найдено 50 кг кокаина, один из офицеров задержан.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В Забайкалье сгорели дома, в огне – заповедник

Ранее сообщалось, что в селе Усть-Ималка Ононского района сгорело более 30 домов.
Обновлено в 10:16
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Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.
Обновлено в 04:21
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Instagram может скрыть количество лайков под постом

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Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
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О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Итальянец попытался перепрыгнуть на авто разводной мост в Петербурге

Гражданин Италии на каршеринговом автомобиле на полной скорости пытался перелететь на другую сторону разведенного моста.
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Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
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Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено в 10:33
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
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Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина отправили под домашний арест

Басманный райсуд Москвы отправил под домашний арест бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина до 18 июня с установлением ограничений, передает корреспондент "Ъ" из зала суда.
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Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

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Тата Карапетян рассказала, как пережила уход мужа к Лопыревой

Вскоре выяснилось, что отцом первенца Лопыревой является 36-летний Игорь Булатов, муж дочери миллиардера.
Обновлено в 04:13
Политика

Патрушев рассказал о попытках перебросить в Россию боевиков из Сирии

Международные террористы ищут новые каналы переброски в Россию своих сторонников, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Обновлено в 06:37
Политика

Рядом с местом дебатов Порошенко и Зеленского заметили снайперов

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Армия и оружие

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался во время учений

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В атмосфере Марса обнаружили «водяной насос»

Что особенно необычно, водяной пар есть и в тех слоях атмосферы Марса (например, в мезосфере), которые в теории не должны иметь значимых его количеств в силу слишком низких температур, при которых вода превращается в снег и лед и должна опускаться вниз.
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Посол России заявил о заблуждении Лукашенко по поводу стоимости БелАЭС

Посол России в Минске Михаил Бабич счел, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ввели в заблуждение, использовав оппозицию, в результате чего президент назвал конечную стоимость строительства Белорусской АЭС.
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Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
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Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17

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Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:10
Музыка

Фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет с 1 по 12 мая

Мероприятия пройдут на 51 площадке к разных округах Москвы. Отмечается, что фестиваль пройдет в городе с 1 по 12 мая.
Обновлено в 05:39
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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