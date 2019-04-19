Владимир Быстров: «„Краснодар“ уже созрел для Лиги чемпионов»Матч ТВ 11:36

«Быки» созрели для Лиги чемпионов, у них хорошие шансы победить «Зенит» при своих болельщиках, на своем поле команда показывает яркий футбол. У «Зенита» же еще есть матчи в будущем, там тоже можно оступиться.

Владимир Быстров: «„Краснодар“ уже созрел для Лиги чемпионов»

Политика Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР» Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».

Политика В Киеве завершились дебаты Порошенко и Зеленского 19 апреля состоялись предвыборные дебаты двух кандидатов в президенты Украины – Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

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Общество В Москве ожидается потепление до +25 °С На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

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Политика Гуайдо назвал дату свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро В настоящее время в отношении оппозиционера инициирован уголовный процесс по обвинению в попытке свержения законного президента Николаса Мадуро, а также в нарушении запрета на выезд из страны.

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Политика СБУ не исключила связи звонка о бомбе в студии на дебатах с Россией Служба безопасности Украины (СБУ) зафиксировала анонимный звонок, в котором поступило сообщение о минировании «Общественного телевидения» перед началом дебатов кандидатов в президенты республики.

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Шоу-бизнес Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.

Армия и оружие О гибели трех ополченцев заявили в ДНР Начальник пресс-службы управления самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе боя с военными ВСУ погибли трое ополченцев.

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