Футбол
Владимир Быстров: «„Краснодар“ уже созрел для Лиги чемпионов»Матч ТВ 11:36
«Быки» созрели для Лиги чемпионов, у них хорошие шансы победить «Зенит» при своих болельщиках, на своем поле команда показывает яркий футбол. У «Зенита» же еще есть матчи в будущем, там тоже можно оступиться.
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Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР»
Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».
Обновлено в 15:59
Политика
В Киеве завершились дебаты Порошенко и Зеленского
19 апреля состоялись предвыборные дебаты двух кандидатов в президенты Украины – Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:15
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»
Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено в 11:25
Единоборства
Алексей Олейник: «На последней совместной тренировке с Оверимом я ничего не мог сделать против него»
Российский боец Алексей Олейник рассказал, что когда в последний раз тренировался с голландцем Алистаром Оверимом, ему было сложно ему противостоять.
Обновлено в 15:24
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Общество
В Москве ожидается потепление до +25 °С
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Политика
Гуайдо назвал дату свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро
В настоящее время в отношении оппозиционера инициирован уголовный процесс по обвинению в попытке свержения законного президента Николаса Мадуро, а также в нарушении запрета на выезд из страны.
Обновлено в 15:40
Игры
В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6
Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Общество
Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
Обновлено в 13:49
Политика
СБУ не исключила связи звонка о бомбе в студии на дебатах с Россией
Служба безопасности Украины (СБУ) зафиксировала анонимный звонок, в котором поступило сообщение о минировании «Общественного телевидения» перед началом дебатов кандидатов в президенты республики.
Обновлено в 15:38
Авто
УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей
Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу Sollers Вадима Швецова) начал продажи модели УАЗ 31519 "Хантер" в версии "Экспедиция", которая стоит 985 тысяч рублей, следует из данных одного из дистрибьюторов завода.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.
Обновлено вчера в 12:53
Армия и оружие
О гибели трех ополченцев заявили в ДНР
Начальник пресс-службы управления самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе боя с военными ВСУ погибли трое ополченцев.
Обновлено в 16:10
Происшествия
В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера
Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
Общество
В астраханскую ИК-6 ввели спецназ
В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек
Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:28
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Космос
Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутников
Выброшенные из ядерных реакторов советских спутников калий-натриевые капли представляют высокую опасность для космических аппаратов, работающих на высоте примерно 1000 километров, сообщил представитель ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) Сергей Мещеряков.
Обновлено в 10:55
Гаджеты
Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в США
Специалисты CIRP говорят о том, что обычно первая позиция в направлении продаж смартфонов в США остаётся за Samsung, чьё присутствие на рынке составляет от 30 % до 39 %.
Обновлено в 11:00
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Гаджеты
Samsung вскоре предложит бюджетный смартфон Galaxy A10e
Обновлено в 10:38
Происшествия
Суд в США приговорил россиянина Мартышева к 6,5 годам тюрьмы
Федеральный окружной суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил в пятницу гражданина России Юрия Мартышева, экстрадированного в 2017 году из Латвии в США по обвинению в кибермошенничестве, к шести с половиной годам тюрьмы.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Политика
«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России
Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15