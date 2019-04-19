Футбол
Владимир Быстров: «„Краснодар“ уже созрел для Лиги чемпионов»Матч ТВ вчера в 11:36
«Быки» созрели для Лиги чемпионов, у них хорошие шансы победить «Зенит» при своих болельщиках, на своем поле команда показывает яркий футбол. У «Зенита» же еще есть матчи в будущем, там тоже можно оступиться.
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Технологии
В России запустился счетчик последних дней свободного интернета
Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:54
Здоровье
Медсестру в Екатеринбурге уволили за сбор детских вещей
Медсестру Ирину Остафьеву (имя изменено по ее просьбе) из Екатеринбурга вынудили уволиться после того, как она организовала благотворительный сбор одежды и подгузников для новорожденных, находящихся на лечении в стационаре без родителей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже
Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Футбол
Гуллит: «Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов без Месси»
По словам голландца, главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле не хватает в составе такого игрока, каким был у него в "Барселоне" Лионель Месси.
Обновлено в 00:36
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:06
Наука
Физическая активность помогает снизить риск развития деменции
Обновлено в 01:21
Экономика
Доля безналичных платежей в первом квартале 2019 года начала снижаться
Доля безналичных платежей в первом квартале 2019 года начала снижаться, следует из совместного исследования Frank RG и производителя касс «Эвотор».
Обновлено вчера в 09:46
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выразил готовность продать Лукаку
"Манчестер Юнайтед" может продать нападающего Ромелу Лукаку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:20
Экономика
Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров
Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 00:56
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
В Индии 13 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате схода с рельсов 12 вагонов поезда. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань
Вертолет МЧС России с медицинским модулем доставил двух пострадавших при возгорании на одной из установок завода "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане из Набережных Челнов в Казань, сообщило в субботу Главное управления МЧС России по республике.
Обновлено вчера в 19:38
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Здоровье
Препарат на основе амиодарона поступил в российские аптеки
Препарат для борьбы с нарушениями сердечного ритма на основе действующего вещества "амиодарон" поступил в российские аптеки.
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета
Обновлено вчера в 14:56
Единоборства
«Уральский Халк» попал в больницу и отменил предстоящий бой
Российский боец MMA Иван Штырков попал в больницу накануне боя с американцем Дэвином Кларком в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено вчера в 20:47
Космос
Астероид размером с дом приблизился к Земле
Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие
В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»
Израиль надеется, что его новые сверхзвуковые ракеты класса «воздух–земля» Rampage способны перехитрить российские С-300, состоящие на вооружении Сирии.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко: «Когда муж мне дает деньги, я не противлюсь»
28-летняя Регина Тодоренко не скрывает - она не привыкла сидеть дома без дела.
Обновлено в 00:59
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Гаджеты
Google своему пользователю случайно прислала десять розовых Pixel 3
Пользователь вернул белый Pixel 3 на 128 ГБ и попросил Google в качестве компенсации после оставшихся налогов в размере 900 долларов прислать ему розовый Pixel 3. По непонятным причинам компания ему прислала девять смартфонов.
Обновлено вчера в 14:35
Авто
Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan
Концерн Daimler может разорвать альянс с Renault-Nissan, сообщает Manager Magazin.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
Гороскоп на 19 апреля
Овен Сегодня вы можете влюбиться, причем как в человека, которого вы видите впервые, так и хорошо знакомого.
Обновлено 18 апреля в 23:30
Политика
Французский политик назвал лицемерными санкции против России
В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Культура
Умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч
Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05