Футбол

Владимир Быстров: «„Краснодар“ уже созрел для Лиги чемпионов»Матч ТВ вчера в 11:36

Краснодар — Зенит
сегодня
в 14:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
«Быки» созрели для Лиги чемпионов, у них хорошие шансы победить «Зенит» при своих болельщиках, на своем поле команда показывает яркий футбол. У «Зенита» же еще есть матчи в будущем, там тоже можно оступиться.
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