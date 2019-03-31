Футбол
Владимир Быстров: «Бойцовский дух „Уфы“ не дал случиться победе ЦСКА»Матч ТВ 11:32
Никола Власич
|25′
|26′
Боян Йокич
|39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
|64′
|70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
|76′
|79′
Оливье Тилль
|84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
|84′
|87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
|90′+1′
|90′+2′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
77
Ахметов
25
Бистрович
98
Обляков
19
Нисимура
29
Бийол
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
5
Йокич
77
Алиев
9
Ванек
8
Карп
11
Бизяк
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Коллектив Виктора Гончаренко набрал 37 очков и остался на третьем месте в таблице, а команда из Башкортостана не может победить в 8 играх кряду. Читайте также: ЦСКА в добавленное время упустил победу над «Уфой»
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Политика
Явка избирателей на выборах президента Украины достигла 45%
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет
На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено вчера в 05:49
Шоу-бизнес
Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Ракета, выпущенная из сектора Газа, не долетела до Израиля
Израильские военные засекли пуск палестинской ракеты, которая упала в пределах сектора Газа, не долетев до границы, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 10:30
Политика
На Украине заявили о начале работы ПЦУ в Словении
Украинские дипломаты заявили, что Православная церковь Украины (ПЦУ) «начала функционировать в Словении».
Обновлено в 11:24
Политика
Пореченков ответил на оскорбления Зеленского
Российский актер Михаил Пореченков, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, считает, что у того пропало чувство юмора.
Обновлено в 11:57
Политика
Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования
Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 07:20
Политика
Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир*
Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России и признана террористической).
Обновлено в 10:30
Футбол
ЦСКА — Уфа 2:2
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:23
Политика
Журналистов из России не пустили на избирательный участок в Минске
Украинские дипломаты в Минске не пустили на избирательный участок на выборах президента Украины, который открыт в посольстве, журналистов российских СМИ, аккредитованных в Белоруссии.
Обновлено в 12:10
Политика
Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами
На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Из канала Грибоедова достали труп женщины в красном шарфе
Труп женщины извлекли из канала Грибоедова в Петербурге.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Елизавета II перестанет водить автомобиль
Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
Обновлено в 09:21
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.
Обновлено в 12:38
Политика
Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в Венесуэле
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы на законных основаниях.
Обновлено в 09:49
Культура
Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской
Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.
Обновлено в 06:16
Авто
В новом Chevrolet Corvette может появиться активный передний сплиттер
Концерн GM, включающий в себя бренд Chevrolet, запатентовал активный сплиттер для новой версии спортивного купе Corvette.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Аваков рассказал о добивавшем нацгвардейцев одессите
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал об одессите, который добивал сбитых автомобилем бойцов Национальной гвардии Украины Свою запись Аваков разместил в Facebook.
Обновлено в 10:59
Политика
Саакашвили ответил на похвалу Зеленского
Обновлено в 07:39
Футбол
«Челси» вырвал победу у «Кардиффа» на последних минутах
Обновлено в 11:01
Политика
Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США
Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.
Обновлено в 10:29
Недвижимость
Стоимость аренды однокомнатной квартиры в России снова выросла
По сравнению же с мартом прошлого года аренда средней однокомнатной квартиры и вовсе подскочила на 4,6%. Так в Москве за неё в этом месяце просили 35,8 тысяч рублей, это на 10% дороже, чем в марте 2018-го.
Обновлено в 03:55
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с лучшей шумоизоляцией
В сегменте седанов лучшей шумоизоляцией обладает седан Volkswagen Passat, уровень шума в салоне которого составил всего 61,9 дБА.
Обновлено в 08:32
Наука
Названы основные причины появления рака груди
Обновлено в 08:55