Футбол

Владимир Быстров: «Бойцовский дух „Уфы“ не дал случиться победе ЦСКА»Матч ТВ 11:32

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Коллектив Виктора Гончаренко набрал 37 очков и остался на третьем месте в таблице, а команда из Башкортостана не может победить в 8 играх кряду. Читайте также: ЦСКА в добавленное время упустил победу над «Уфой»
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Российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный чемпион России в составе «Зенита». Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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